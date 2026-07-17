Las federaciones de España y Argentina ya están en conocimiento de que el entretiempo de este domingo en Nueva York durará solo 17 minutos y no la media hora que se rumoreó por estos días.

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 se ha tomado la agenda por estos días. Además del partido entre Argentina y España, en el MetLife Stadium se realizará un espectáculo con varios artistas musicales, algo que dio pie a un interesante debate.

Resulta que por estos días trascendió que la FIFA tenía planificado realizar un entretiempo de media hora para poder realizar su show, cosa que obviamente molestó a los más puristas del deporte rey. Casi sin darnos cuenta, estaríamos viendo más un Superbowl que una final del Mundial.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una importante información al respecto que llama a la calma a los más inquietos por esta situación. Pese a los rumores, al final el descanso se extenderá por apenas unos minutos más que lo habitual este domingo.

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Entretiempo entre Argentina y España durará solo 17 minutos

De acuerdo a información de Marca, la FIFA le comunicó a las Federaciones de Argentina y España que el descanso de la final será de 17 minutos, apenas dos minutos más de los 15 reglamentarios.

Según el ente rector del fútbol mundial, el show musical de Shakira, Madonna y Justin Bieber tendrá apenas una duración de once minutos, lo que no extenderá demasiado el entretiempo de la gran final.

La FIFA realizará un show de medio tiempo al más puro estilo del Superbowl para la final del Mundial 2026. Sin embargo, será más corto de lo que muchos esperaban. | Foto: Getty Images.

El resto del tiempo, esos seis minutos, servirá para el montaje y desmontaje del escenario para dichas actuaciones. Además, se regará el césped durante ese rato, esto ante acusaciones de que está más seco de lo normal.

Eso sí, habrá que ver cuánto se demoran en armar y desarmar el escenario, por lo que será complejo que se vuelva a jugar antes de 20 minutos.

¿Cuándo Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026?

Sudamericanos y europeos se enfrentarán este domingo 19 de julio a las 15:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York. Mientras la albicelestes busca su cuarto título mundial, los europeos van por su segunda estrella a nivel planetario.

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En síntesis