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Mundial 2026

La FIFA cambia las reglas: descanso de la final del Mundial 2026 duraría 30 minutos

Se van conociendo más detalles del show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 y la polémica medida de la FIFA.

Por Javiera García L.

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La final del Mundial 2026 será en el MetLife Stadium
© Getty ImagesLa final del Mundial 2026 será en el MetLife Stadium

Se acerca la final del Mundial 2026 y se van conociendo los planes de la FIFA para despedir el torneo. Diversos artistas han sido confirmados para la ceremonia de clausura y el show de medio tiempo.

El espectáculo durante el entretiempo del partido es el que más genera ruido. Será la primera vez que se haga en un Mundial y varios se preguntan cómo funcionará dentro de los 15 minutos reglamentarios.

Según reporta The Times, la FIFA romperá las reglas y extenderá el periodo de descanso para permitir la realización del show. Se espera que el entretiempo de la final dure entre 25 y 30 minutos.

Este tiempo contempla el montaje y desmontaje para la presentación musical de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay.

Los artistas confirmados para el show de medio tiempo | FIFA

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Inédito: entretiempo de la final del Mundial 2026 podría durar hasta media hora

En redes sociales, los hinchas ya se manifiestan por este cambio que podría tener un impacto importante en el desempeño de los finalistas del Mundial 2026.

Se espera que dentro de las próximas horas la FIFA confirme los detalles del espectáculo y que se conozcan las primeras reacciones de los finalistas. Hoy, España espera por Inglaterra o Argentina en la gran definición.

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