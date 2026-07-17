“Muy raro”: Finalista del Mundial reflexiona sobre show de mediotiempo de 30 minutos

Para la definición del 19 de julio ya está confirmado un espectáculo de palabras mayores. Lo que puede cambiar el transcurso del partido.

La final del Mundial 2026 promete ser inolvidable. No tan solo porque se enfrentará la selección de Argentina con Lionel Messi ante España de Lamine Yama. Esto debido a que habrá un show de entretiempo de 30 minutos.

Tal como ocurre en la NFL, NBA o cualquier deporte estadounidense, ahora la moda se aplica al fútbol. Primero habrá show en la previa y también post partido.

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Pero lo que genera mayor repercusión es el show de medio tiempo que pasa de 15 minutos al doble. Lo que tendrá sobre el escenario a Justin Bieber, Madonna, Shakira, Buena Boy y BTS.

Situación que ya deben asumir los propios protagonistas de la anhelada final. “Es una situación nueva. Pero en Estados Unidos se hace en todos los deportes, por lo que tienen una naturalidad con esto”, recalcó Borja Iglesias en representación de España.

¿Afectará el resultado? El show de medio tiempo en la final del Mundial será de 30 minutos

Ahora el delantero que fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Real Betis, también se sorprendió en plena entrevista de la modificación del medio tiempo.

“No sé si está confirmado que serán 30 minutos de entretiempo. La realidad es que nos adaptaremos. Se me hace raro”, confesó en conversación con Panenka.

Pero lo más importante es que en el cuerpo técnico de Luis De La Fuente no le han dado mayor importancia al tema.

“Haremos lo mejor posible para volver de la mejor forma. Quizás con el calor que hace nos viene mejor un poco de más tiempo de descanso”, sentenció el delantero ahora del Celta.

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En resumen:

La final del Mundial 2026 enfrentará a las selecciones de Argentina y España.

El show de entretiempo de la final durará exactamente 30 minutos.

El delantero español Borja Iglesias afirmó que el plantel se adaptará al nuevo descanso.