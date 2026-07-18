El astro francés se transformó en histórico de la Copa del Mundo, tras sus dos goles ante Inglaterra en la definición por el tercer lugar.

Definición por el tercer lugar del Mundial 2026, vaya partidazo. Como es costumbre, el duelo por el bronce dejó una guerra de goles en la que los beneficiados fuimos los espectadores.

Y más cuando el partido entre Inglaterra y Francia nos regaló un cambio en el marcador de un rotundo 4-0 a un 4-3 en 18 minutos. El segundo tiempo de Les Bleus resultó ser arrollador.

En ese sentido, el que necesitaba este partido más que nadie era Kylian Mbappé. Una marca propia era posible, más allá de lo que pudiese acontecer en la definición por el bronce. Kiki podía ser el goleador del Mundial e, incluso, de todos los mundiales.

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Dos tantos de Mbappé: ¡Histórico!

Kylian Mbappé lo logró. El delantero galo consiguió la añorada marca de 22 goles en todas sus participaciones en la Copa del Mundo, superando, momentáneamente, al propio Lionel Messi.

Con sus dos tantos ante Inglaterra, el delantero de la Selección de Francia se transformó, entonces, en el máximo anotador en toda la historia de los mundiales.

Por el momento, Mbappé supera por un tanto a Lionel Messi y por seis a Miroslav Klose, detentor de la marca antes de este Mundial 2026. Lo interesante de Kiki es que con 27 años, fácilmente podría llegar a disputar dos mundiales más.

Uno de los goles de Mbappé | Getty Images

En resumen…

Inglaterra y Francia definieron el tercer lugar en el Mundial de Fútbol 2026.

definieron el tercer lugar en el Mundial de Fútbol 2026. El delantero Kylian Mbappé anotó dos goles en el partido contra la escuadra inglesa.

anotó dos goles en el partido contra la escuadra inglesa. El atacante Kylian Mbappé sumó 22 goles históricos y superó el registro de Lionel Messi.