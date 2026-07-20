La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin. El torneo tiene a un nuevo campeón y Donald Trump sacó sus conclusiones de lo significó el mayor evento deportivo del fútbol.

Si bien la cita planetaria tuvo a tres países como sede, fue Estados Unidos el lugar que se llevó muchos más encuentros que sus vecinos México y Canadá. Por esta razón, el Presidente de la tierra del Tío Sam fue el polémico anfitrión que tuvo la competición.

Las palabras de Donald Trump

Muchos cuestionamientos hubo alrededor de la figura de Donald Trump, por los conflictos bélicos que lidera su país hasta por su excesivo protagonismo. Ya había dejado huella de esto en el Mundial de Clubes 2025 y ahora en la Copa del Mundo de selecciones lo volvió a repetir.

ver también Donald Trump levanta la copa del Mundial 2026: ¿No se podía tocar?

Tras entregar la copa a Rodri y no querer bajarse del escenario, terminó la participación de Trump en el Mundial. Ahora en el inicio de la semana laboral, el Presidente de Estados Unidos aprovechó de realizar un balance de lo que fue el torneo.

“¡La Copa del Mundo resultó ser un éxito espectacular! Quiero agradecer a todos los involucrados, pero en particular a nuestras grandes fuerzas del orden. Fue el evento más seguro y espectacular de la historia, con mucha diferencia”, escribió Trump en la red social Truth Social.

Además, Donald Trump tuvo elogios para la gestión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Es fantástico. Pocas personas podrán hacer lo que él logró al elevar la Copa del Mundo a un nivel que nadie creía posible“, cerró el mandatario de Estados Unidos.

Trump dándole la medalla de segundo lugar a Lionel Messi. Imagen: Getty

La Copa del Mundo 2026 por primera vez tuvo tres sedes y aumentó de 32 a 48 selecciones. Sin embargo, también hubo polémicas por las trabas que le pusieron a Irán y por la implementación del minuto de hidratación, con lo cual los partidos pasaron a tener casi cuatro tiempos.