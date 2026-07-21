El defensa que cayó en la final de la Copa del Mundo ante España. cargó contra los que se alegran por la derrota de la Albiceleste.

Argentina sigue masticando la rabia de perder la final de la Copa del Mundo 2026. Uno de los que rompió el silencio fue Lisandro Martínez, quien tuvo palabras para los que se alegran de su derrota.

La Albiceleste no pudo con el poderío de España y cayó por 1-0 en tiempo extra. Los dirigidos por Lionel Scaloni ni siquiera lograron patear al arco en 120 minutos, haciendo de Unai Simón un espectador de lujo. De esta manera, debieron conformarse con la medalla de segundo lugar.

El mensaje de Lisandro Martínez

Lisandro Martínez tuvo una final muy amarga. El defensor salió lesionado en el primer tiempo, por lo que tuvo que ser reemplazado por Nicolás Otamendi. De regreso en Argentina, el jugador de Manchester United usó sus redes sociales para hablar de lo sucedido.

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“Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera“, escribió en Instagram.

“El resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir. Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos”, agregó Martínez.

Si bien Licha Martínez felicitó a España por su título, también disparó contra quienes sin ser ibéricos, se han alegrado de la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo. “Recuerden que ‘la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'”, señaló.

Argentina intenta cerrar la herida de la Copa del Mundo 2026 y apunta hacia el futuro, donde no hay mayor claridad sobre la continuidad de Lionel Scaloni. Si bien se especula que Lionel Messi se retirará del seleccionado, por ahora el jugador de Inter Miami no se ha referido al respecto.