El ente rector del fútbol publicó su formación, la cual fue bastante cuestionada por la inclusión de un jugador argentino y sobre un campeón que fue figura.

En temas de gustos es difícil dejar a todos contentos, pero la FIFA no estuvo ni cerca al entregar la oncena ideal de la Copa del Mundo 2026. Los españoles fueron los más molestos.

Con el fin de la cita planetaria, comienzan las recapitulaciones sobre lo mejor y lo peor. En este caso, fue el turno de seleccionar a los jugadores más destacados para armar la formación. Sin embargo, hay una notable ausencia que genera mucho ruido.

El 11 ideal de la FIFA

Hay que partir aclarando que la oncena ideal de la FIFA fue elegida por votación popular de los hinchas, pero fue el ente rector quienes nominaron a los jugadores que podían ser seleccionados. Desde un comienzo hubo un problema con dos jugadores claves que quedaron fuera.

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La formación quedó así: Vozinha (Cabo Verde); Pedro Porro (España), Dayot Upamecano (Francia), Lisandro Martínez (Argentina), Marc Cucurella (España); Rodri (España), Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra); Lionel Messi (Argentina), Erling Haalland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

Más allá de que todas las situaciones son debatibles, lo que generó más ruido fue la defensa. No eran elegibles Pau Cubarsí y Aymeric Laporte de España. Ambos fueron la mejor defensa del torneo, recibiendo solo 1 gol en 8 partidos. Pese a esto, no entraron ni como candidatos.

La portería de Unai Simón, quien tampoco fue elegido, se convirtió en la menos batida de la historia de un campeón gracias al buen trabajo de Cubarsí y Laporte, pero para la FIFA no fue suficiente. De hecho, Lisandro Martínez y Dayot Upamecano sí entraron.

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De todos modos, para consuelo de los españoles, estos se terminaron llevando el reconocimiento más importante de todos, que es la medalla de campeón. Lo demás son detalles. Es imposible que una oncena ideal deje contentos a todos, más allá de dos ausencias tan notables.