Luis de la Fuente aseguró que el atacante del Barcelona crecerá como futbolista tras su primera experiencia mundialista.

El planeta sigue hablando de la campaña casi perfecta de España en este Mundial 2026. Los dirigidos por Luis de la Fuente fueron los mejores casi de principio a fin y coronaron todo con una paliza táctica a Argentina en la gran final en Nueva York.

Sin embargo, entre los más exigente sigue existiendo una suerte de crítica hacia una estrella que no brilló del todo en esta cita planetaria.

Hablamos de Lamine Yamal, quien llegó a este torneo luego de superar una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Por lo mismo, el atacante de 19 años estuvo lejos de su mejor versión, esa que viene deslumbrando con la camiseta del Barcelona casi desde su debut profesional.

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Luis de la Fuente ve el vaso medio lleno tras el bajo Mundial 2026 de Lamine Yamal

El propio DT de España abordó esta situación, asegurando en entrevista con TVE que “este campeonato del mundo le ha tenido que servir a Lamine Yamal para conocer esa otra parte de otro tipo de fútbol, de sacrificar esfuerzos para beneficiar al equipo, de ser muy solidario”.

Lamine Yamal en este Mundial 2026 jugó los ocho partidos, en lo que anotó un gol y dio una asistencia en 615 minutos de acción. | Foto: Getty Images.

“Eso lo va a hacer más grande, lo va a hacer mejor jugador de cara al futuro, seguro”, añadió el entrenador del combinado español, quien además aprovechó el tiempo para alabar el torneo realizado por Rodrigo Hernández.

“Dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística. Sabíamos que tenía que cumplir unos procesos, unas fechas, coger un ritmo. Se ha cumplido los plazos que teníamos previstos hasta llegar no solo a la final, porque hizo una semifinal sublime, los cuartos… fue creciendo partido a partido”, concluyó De la Fuente.

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