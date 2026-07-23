Campeón del mundo le entrega la medalla a su abuelo y es viral: “Lo llevo aquí adentro”

El lateral de la selección española grabó el momento en el que su abuelo se cuelga la medalla de campeón del mundo.

Uno de los momentos más lindos de los campeones del mundo fue exhibido por Pedro Porro, lateral de la selección española que lanzó el centro antes del gol de Ferrán Torres.

El jugador del Tottenham le llevó la medalla dorada del Mundial a su abuelo materno Antonio Sauceda y grabó el instante en el que se la colgó, evidenciando la emoción que sintió en ese instante. “Toma”, dijo al ponérsela.

“Es un orgullo esto. Tú no lo sabes bien, pero yo lo llevo aquí adentro“, le señalaba a su nieto mientras lucía la presea conseguida por el seleccionado hispano. “Es preciosa“, agregó.

El jugador resumió el momento en dos palabras: “Misión cumplida”, entendiendo que pudo hacer feliz a su abuelo al conseguir llevarle el premio que entrega la FIFA.

Pedro Porro con la medalla de campeón

Se hace viral la reacción: más de 3.500 comentarios

La imagen que Porro subió en sus redes sociales tocó la fibra de los fanáticos del fútbol, que llenaron de comentarios la reacción de su abuelo.

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En menos de un día tenía más de 3.500 comentarios, en donde la mayoría mostraba su alegría por el momento que estaban viviendo en España.

“Ya tiene la medalla su abuelo en casa”, manifestó finalmente en un video que se ha hecho viral por el cariño familiar que hay en la escena.