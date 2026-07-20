El lateral derecho de 26 años felicitó a la Albiceleste después de la incontestable victoria española en la final de la Copa del Mundo. Se acordó de los partidos de los trasandinos vs Egipto e Inglaterra y los reconoció.

Pedro Porro no comenzó el Mundial 2026 como titular en España, pero lo terminó como uno de los jugadores más destacados que tuvo el equipo que se coronó campeón del certamen tras darle un paseo a Argentina en la final, aunque sólo ganó 1-0 ese partido.

El lateral derecho del Tottenham Hotspur se dio el lujo de aportar con un golazo en la semifinal ante Francia. Y a sus 26 años cumplió uno de los grandes anhelos en su carrera deportiva como estelar del elenco que Luis de la Fuente condujo a la cima mundialera.

Tras obtener el trofeo, Porro hizo un análisis del juego trasandino. La escuadra adiestrada por Lionel Scaloni terminó con un hombre menos a raíz de la indudable expulsión de Enzo Fernández por una fuerte falta sobre Pau Cubarsí que significó su segunda tarjeta amarilla.

Pedro Porro besa el trofeo del Mundial 2026 que ganó España. (Dan Mullan/Getty Images).

Frente a eso, el exjugador del Valladolid y el Sporting Clube de Portugal no quiso meterse en líos. “Todo el mundo piensa que Argentina es un equipo competitivo. Creo que es su manera de jugar, no tengo por qué contrarrestar eso”, aseguró el oriundo de Don Benito.

De hecho, Porro dejó elogios para la Albiceleste. “Fue una gran selección durante todo el Mundial, lo demostró remontando partidos. Se merecía estar en la final, fue una final muy bonita que por suerte ha caído para nosotros. Enhorabuena a ellos por lo hecho durante el torneo”, manifestó el marcador de punta. Seguramente se refería a los duelos frente a Egipto e Inglaterra.

ver también Desastroso año de Leandro Paredes: domado por Zampedri y expulsado tras la derrota de Argentina vs España en la final del Mundial 2026

El emotivo mensaje de Pedro Porro tras conquistar el Mundial 2026 con España

Pedro Porro también lanzó una especial dedicatoria de este título que celebró junto a España en el Mundial 2026. “Es un significado que desde bien pequeñito vas en busca de un sueño”, manifestó el exfutbolista del Girona de su país y el Manchester City de Inglaterra.

Pedro Porro y la medalla dorada que ganó España en el Mundial 2026. (Justin Setterfield/Getty Images).

“He llevado a cabo unas palabras que me dijo mi abuelo hace unos días: tráemela a casa, hijo. No sé qué pensar ahora mismo, deseo salir de acá y llamarlo”, aseveró Porro, quien tiene muchas ganas de reencontrarse con su tata, como se dice en chileno.

Tuvo más palabras para graficar su alegría. “Seguramente está muy feliz y emocionado. Yo también”, sentenció Porro, uno de los jugadores que mejor rindió en la selección española. Y que con toda justicia se fundirá en un abrazo con su abuelo en Extremadura, tal como anunció caballerosamente Antonio Sauceda en una entrevista.

Tweet placeholder

ver también Los secretos de Marc Cucurella en la final del Mundial 2026: una moneda de la suerte y la Copa del Mundo en bolsa de basura

Revisa el compacto del triunfo de España vs Argentina en la final