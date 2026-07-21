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Santiago Mele deja plantado a Colo Colo para fichar en Argentina: Quinteros se sale con la suya y lo tendrá en Independiente

El arquero uruguayo de 28 años finalmente aceptó una "oferta superadora" del Rojo y pronto estará a las órdenes de un exentrenador del Cacique en una novela que parece no tener final.

Por Jorge Rubio

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Santiago Mele le dio un golpe de última hora al Cacique.
© Getty Images y Gemini IA.Santiago Mele le dio un golpe de última hora al Cacique.

Santiago Mele tenía prácticamente todo listo para fichar en Colo Colo, que parecía haberle ganado la carrera a Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más grandes que tiene Argentina. El portero uruguayo de 28 años tenía muy avanzado su arribo a Pedrero.

Pero en la reunion de directorio donde en teoría se iba a aprobar su contratación, una sorpresa mayúscula modificó los planes. Mele cambió las condiciones que se habían acordado, algo que provocó una gran molestia de la plana mayor de Blanco y Negro.

Con el correr de las horas, el mismo martes 21 de julio quedó claro a qué se debió ese nuevo plan del golero mundialista uruguayo. El periodista César Merlo, especialista en el mercado de fichajes, reveló que finalmente Mele se decidió por la oferta del Rojo.

Santiago Mele en el Mundial 2026. Le dijo adiós al interés del Cacique. (Carl Recine/Getty Images).

Santiago Mele en el Mundial 2026. Le dijo adiós al interés del Cacique. (Carl Recine/Getty Images).

Sí, tal como leen: el meta del Monterrey de México estará pronto a las órdenes de Gustavo Quinteros, exentrenador del Cacique. “Santiago Mele es refuerzo de Independiente”, aseguró Merlo en todas sus redes. También dio detalles de los últimos días de estas negociaciones.

“Llega a préstamo por un año con una opción de compra desde Rayados”, agregó Merlo, quien estaba al tanto de las avanzadas tratativas que tenía Mele con el cuadro popular. De hecho, el citado comunicador describió cuáles eran los próximos trámites para su desembarco en el Monumental.

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Santiago Mele ya le había dado su palabra a Colo Colo, pero finalmente su camino lo llevará a Independiente de Argentina. Una situación que le deja un problema importante a Fernando Ortiz, quien dio un poderoso argumento para exigir un arquero en esta ventana de traspasos.

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Le había dado el sí a Colo Colo y hasta había visto vuelos para viajar, pero el Rojo hizo una oferta superadora a última hora y cambió todo”, añadió César Merlo. Vale decir, Independiente puso más dinero sobre la mesa para quedarse con los servicios de Mele.

Con este panorama, quién sabe qué ocurrirá con el refuerzo que el Cacique necesita para el arco. Quizá aparezca nuevamente Vozinha en el panorama. O tal vez sea Rodrigo Rey, capitán de Independiente, el que dirija su trayectoria hacia Macul. En el fútbol todo es conversable. Más aún en el mercado de fichajes.

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