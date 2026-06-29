El Kun desclasificó una anécdota cuando fue sparring de la Albiceleste que dirigía el Loco Bielsa y una misión que le encargaron y no le gustó nada.

Quién sabe si Sergio Agüero quiso echarle más pelos a la sopa de Marcelo Bielsa tras el estrepitoso fracaso de Uruguay en el Mundial 2026, pero contó una historia suya con el DT cuando estaba al mando de la selección de Argentina. El ciclo del rosarino en la Albiceleste duró desde octubre de 1998 hasta agosto de 2004.

Y en esa etapa, el entonces prometedor centrodelantero de Independiente de Avellaneda fue citado a los entrenamientos. Pero para colaborar con más juveniles. Algo que el mismo Kun desclasificó en ESPN. “Estuve de sparring, tenía 14 o 15 años”, manifestó Agüero. Vale decir, cuando su nombre en el fútbol no era nada.

“Me dijo ‘seguí a Cambiasso’. El Cuchu iba pa allá, pa allá, pa allá. Imagínate yo, que no me gusta correr”, resumió el jugador, quien después jugó en el Atlético Madrid de España, el Manchester City de España y tuvo una breve estadía en el Barcelona que terminó con su abrupto retiro por problemas cardíacos.

Sergio Agüero dejó claro que lo suyo no era el esfuerzo, incluso cuando no era nadie en el fútbol. (Alexandre Schneider/Getty Images)

La misión era estar encima del volante central que había pasado por River Plate y en aquella época jugaba en el Real Madrid. Evidentemente una prueba compleja para Sergio Agüero, quien tenía otros planes para sí mismo aun cuando su trayectoria recién iniciaba.

Esteban Cambiasso en acción por Argentina ante Ecuador. (Mike Hewitt/Getty Images).

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Kun Agüero desclasifica historia con Bielsa cuando fue sparring de Argentina

Sergio Agüero quedó con ganas de no acudir a ningún llamado de Marcelo Bielsa para entrenar junto al equipo adulto de Argentina. “Lo agarré a Miguel Tojo y le dije ‘no vengo más de sparring”, destapó el Kun. Se refería a la conversación que tuvo con el entonces ayudante de Francisco Ferraro, DT de la Sub 20 trasandina.

“Vengo a hacer goles, no a seguir al Cuchu. Él era mío, si estaba solo era un quilombo”, sentenció el Kun Agüero, a quien evidentemente le cayó de la peor forma tener que corretear a un mediocampista rival. El otrora delantero cerró su trayectoria en la Albiceleste con 41 goles en 101 partidos.

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