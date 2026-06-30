La sorprendente frase de Marcelo Bielsa sobre rival de Universidad Católica: “Acción de grandeza”

El adiestrador que anunció su salida de Uruguay, destacó la valentía de Fernando Muslera para pedir el cambio ante España.

Marcelo Bielsa puso fin a su estadía en la selección de Uruguay. El adiestrador trasandino cerró su ciclo tras el papelón en el Mundial 2026, donde solo logró sumar dos puntos de nueve posibles.

“Esta despedida es muy dolorosa, por las ilusiones que me hice y por lo mal que termino”, confesó de entrada en la conferencia de prensa que realizó en Uruguay.

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De inmediato los medios charrúas buscaron explicaciones en sus palabras. Y uno de los temas que más repercusión generó fue la controversia con Fernando Muslera. El portero falló en el gol de España y que marcó la eliminación. Sin embargo, el jugador de Estudiantes de La Plata reveló que no estaba en condiciones para jugar ya que había estado con fiebre el día anterior.

Tema que enfrentó fiel a su estilo Marcelo Bielsa. “El día previo, Muslera tuvo 38,1 de fiebre. Yo estaba informado. El día del partido no tenía fiebre y estaba con disposición absoluta para jugar. No tenía dolor, ni merma física”, recalcó.

Muslera jugó con lo justo ante España y decidió salir porque no estaba al 100%. Bielsa lo reconoció.

Incluso detalló que no era el único jugador que llegaba con este cuadro viral a la tercera fecha de la fase de grupos. “Lo mismo paso con Federico Viña. Pero él dijo que le dolía el cuerpo, pero podía jugar. Yo opté para que empezara el partido. El médico me mantuvo al tanto de todo”, agregó Bielsa.

Marcelo Bielsa agradeció gesto de Fernando Muslera: “Acción de grandeza”

Tras lo filtrado en los últimos días, se deslizó que Fernando Muslera también era parte del grupo que le quitó respaldo a Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay.

Sin embargo, el propio adiestrador negó esto y destacó la labor del portero, al pedir el cambio ya que no estaba en condiciones para seguir dentro del campo de juego.

“Nunca me pasó que un jugador fuese sustituido. Y el motivo por el cual comunicara el deseo de abandonar el partido, sean el efecto en su ánimo por los errores cometidos”, advirtió.

“Muslera me dijo, cosa que imprudentemente comento, que estaba tan golpeado y prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaba intactas pero no estaba apto para jugar. Me parece una reacción generosa y de grandeza impropia del fútbol actual”, sentenció.