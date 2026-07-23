La espera está a punto de terminar, este fin de semana será La Velada del Año 6, el popular evento de boxeo impulsado por el streamer español Ibai Llanos, que nuevamente reunirá a reconocidas figuras sobre el ring.
La sexta edición tendrá como escenario el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde se espera una masiva asistencia para disfrutar de una jornada que combinará los combates con presentaciones musicales.
La transmisión comenzará a las 13:00 horas de Chile y podrás seguirla de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en YouTube y Twitch.
¿Qué artistas estarán en La Velada del Año 6?
Como ya es tradición, el espectáculo contará con una serie de presentaciones musicales que acompañarán la jornada de boxeo.
Este año, los artistas confirmados para la sexta edición son Yandel, Anuel AA, Juanes, Lucho RK, Bad Gyal y La Pantera, quienes serán parte de uno de los eventos más esperados.
Juanes estará en La Velada del Año 6
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Cartelera de combates
La Velada tendrá un total de 10 combates, protagonizados por influencers, creadores de contenido y figuras de distintos ámbitos.
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clersss vs. Natalia MX
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- ViruZz vs. Gero Arias
- RoRo vs. Samy Rivers
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg
En resumen…
- La Velada del Año 6 será este sábado 25 de julio en Sevilla.
- La transmisión comienza a las 13:00 horas de Chile por YouTube y Twitch.
- El evento tendrá 10 combates y shows de Yandel, Anuel AA, Juanes y otros artistas.