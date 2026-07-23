El esperado evento de boxeo organizado por Ibai Llanos se realizará en Sevilla. Revisa la hora de inicio en Chile, los combates y la transmisión en vivo.

La espera está a punto de terminar, este fin de semana será La Velada del Año 6, el popular evento de boxeo impulsado por el streamer español Ibai Llanos, que nuevamente reunirá a reconocidas figuras sobre el ring.

La sexta edición tendrá como escenario el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde se espera una masiva asistencia para disfrutar de una jornada que combinará los combates con presentaciones musicales.

La transmisión comenzará a las 13:00 horas de Chile y podrás seguirla de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en YouTube y Twitch.

¿Qué artistas estarán en La Velada del Año 6?

Como ya es tradición, el espectáculo contará con una serie de presentaciones musicales que acompañarán la jornada de boxeo.

Este año, los artistas confirmados para la sexta edición son Yandel, Anuel AA, Juanes, Lucho RK, Bad Gyal y La Pantera, quienes serán parte de uno de los eventos más esperados.

Juanes estará en La Velada del Año 6

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Cartelera de combates

La Velada tendrá un total de 10 combates, protagonizados por influencers, creadores de contenido y figuras de distintos ámbitos.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

ViruZz vs. Gero Arias

RoRo vs. Samy Rivers

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

En resumen…