Conoce el horario, cartelera de peleas y dónde seguir la transmisión en vivo desde Chile.

Este fin de semana se realiza La Velada del Año 6, evento de boxeo impulsado por el streamer español Ibai Llanos, que nuevamente reunirá a reconocidas figuras e influencer sobre el ring.

La sexta edición tendrá como escenario el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde se espera una masiva asistencia para disfrutar de una jornada que combinará los combates con shows musicales.

¿Dónde ver la Velada del Año 2026?

La transmisión comenzará a las 13:00 horas de Chile y podrás seguirla de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en YouTube y Twitch.

La Velada tendrá un total de 10 combates, protagonizados por influencers, creadores de contenido y figuras de distintos ámbitos.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

ViruZz vs. Gero Arias

RoRo vs. Samy Rivers

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

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¿Qué artistas estarán en La Velada del Año 6?

Como ya es tradición, el espectáculo contará con una serie de presentaciones musicales que acompañarán la jornada de boxeo.

Este año, los artistas confirmados para la sexta edición son Yandel, Anuel AA, Juanes, Lucho RK, Bad Gyal y La Pantera, quienes serán parte de uno de los eventos más esperados.