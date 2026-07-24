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Colo Colo

Campeón de América cuenta que niños de Colo Colo sueñan con Vozinha: “Sería un acierto”

Juan Carlos Peralta trabaja en escuelas de Colo Colo y asegura que muchos niños están entusiasmados con que sea refuerzo en el arco.

Por Felipe Escobillana

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Vozinha es pretendido por Colo Colo, ¿llegará al Monumental?
© Getty ImagesVozinha es pretendido por Colo Colo, ¿llegará al Monumental?

El nombre de Vozinha vuelve a sonar en Colo Colo tras la caída de Santiago Mele. El meta, escogido por FIFA como el mejor del Mundial 2026, asoma como posible refuerzo para el arco.

Un asunto que entusiasma mucho a Juan Carlos Peralta, un campeón de América en 1991 en el Cacique y que hoy trabaja con escuelas de fútbol del elenco Popular, donde muchos niños ya se imaginan con la camiseta del portero africano.

“Con los jóvenes que aprenden en las escuelas lo hablamos, lo admiran mucho en las escuelas. Sería un acierto”, señala Peralata en charla con Redgol sobre la opción de que el guardameta de Cabo Verde llegue al Monumental.

Además indica que hay algo fundamental: el tema deportivo. “Dicen que tiene 40 años, pero tiene mérito de estar en ese nivel con esa edad. Llegó y fue a un Mundial con 40 años, donde brilló“, explica.

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“Sería un aprendizaje para algunos compañeros y Vozinha se daría cuenta que valió la pena el esfuerzo que hizo para llegar al Mundial, por la personalidad que mostró. Porque no cualquiera puede pararse en el arco de Colo Colo. Me encantaría que venga”, cerró la idea.

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¿Qué pasa con Maureira si llega Vozinha?

En tanto Agustín Salvatierra, quien también fue ícono de Colo Colo en la década de los 90, es más escéptico con la posible llegada de Vozinha.

“Es una historia linda, de pocas oportunidades. Pero si es por oportunidades, prefiero dársela a Maureira“, sostiene el Cucho.

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Entiende que “comercialmente y mediáticamente sería buenísimo”, aunque pide poner ojo en el meta de casa. “Hay que ver lo que está pensando Maureira, pues sale todos los días un nombre para reemplazarlo, ver cómo lo está pasando”, complementó.

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