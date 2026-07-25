El mandamás de Blanco y Negro es uno de los más entusiasmados con la llegada del portero de Cabo Verde a Macul.

Cayó el bombazo. Vozinha será refuerzo de Colo Colo y ya se empiezan a sacar cuentas alegres de traer uno de los arqueros más reconocidos del Mundial 2026 a tierras chilenas. El Cacique lo hizo de nuevo.

Fue una de las estrellas del último Mundial y no sólo dentro de la cancha. Su Instagram pasó de algunos seguidores a una amplia gama de gente que ahora lo tiene como una de las figuras más importantes del fútbol mundial. Y, tal como Olimpia con Tim Payne, Colo Colo también se fijó en ese atractivo para traerlo a Chile.

Más allá de la importancia a nivel de impacto mediático, hay que saber que Vozinha viene a reforzar el arco albo, justo cuando un juvenil venía en ascenso. Gabriel Maureira se había ganado la confianza en los palos, pero ahora tendrá que sentarse en la banca.

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Aníbal Mosa justifica la decisión de Vozinha

Es indudable que Aníbal Mosa se involucra con todo en los refuerzos de Colo Colo. El presidente de Blanco y Negro fue el primero en decir a viva voz que Vozinha llegaría a Macul y en la previa del duelo ante Deportes Limache, dio su opinión sobre la competencia que se desatará con Gabriel Maureira.

“Yo creo que esto le va a servir a Gabriel Maureira para crecer. Se van a complementar muy bien las cosas con la llegada de Vozinha“, enfatizó el mandamás albo, quien además se refirió a la posible llegada de más refuerzos a Macul.

“No vamos a cerrar las puertas a fichajes, mientras siga el mercado abierto, no nos negamos a que entren algunos nombres que nos podrían interesar. Queremos traer para que sean aportes”, analizó.

Vozinha será el nuevo arquero de Colo Colo | Getty Images

En resumen…

El arquero Vozinha será nuevo refuerzo del club Colo Colo.

será nuevo refuerzo del club Colo Colo. El dirigente Aníbal Mosa confirmó la llegada del portero caboverdiano.

confirmó la llegada del portero caboverdiano. El futbolista Gabriel Maureira pasará a ser suplente tras el fichaje.