Uno de los jugadores con mayor proyección que surgió del fútbol chileno en los últimos años fue Damián Pizarro, quien sorprendió con su capacidad física y goleadora en Colo Colo.
El delantero fue fichado a sus cortos 18 años por Udinese, sin embargo, el atacante con pasado en la selección chilena nunca pudo rendir en la Serie A italiana.
El cuadro de Friuli mandó a préstamo a Damián Pizarro a Le Havre de Francia y Racing de Avellenada en Argentina. No pudo levantar nunca su nivel y ahora tiene que volver al fútbol chileno con 21 años.
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Audax Italiano sale al rescate de Damián Pizarro
El retorno de Damián Pizarro a la Liga de Primera estaba sonando hace varios meses, con Colo Colo como referencia, sin embargo, el 9 va a jugar en otro equipo nacional.
El medio partidario de Audax Italiano, Tano Noticias, informó que el equipo de La Florida llegó a un completo acuerdo con el jugador y llega en calidad de cedido para el cierre de la temporada 2026.
Damián Pizarro jugará en Audax. Foto: Felipe Zanca/Photosport
“Pizarro viajará en los próximos días a Chile para sumarse al cuadro itálico. El ex Colo Colo, buscará recuperar su mejor versión con el equipo de Patricio Graff”, señaló el citado medio.
Damián Pizarro viene de negras temporadas en Udinese, Le Havre y Racing, y sus números así lo dicen, porque no anota un gol desde el 12 de mayo de 2024, cuando le hizo un doblete a Audax jugando por Colo Colo.
En síntesis
- Damián Pizarro jugará cedido en Audax Italiano para el cierre de la temporada 2026.
- El delantero de 21 años regresa al fútbol chileno tras su paso por Udinese.
- El exjugador de Colo Colo no anota un gol oficial desde el 12 de mayo de 2024.
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