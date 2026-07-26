La entrenadora de las Albas celebró el triunfo y pidió más espacios para el fútbol femenino en los grandes estadios del país.

Colo Colo Femenino volvió con todo a la competencia. Las Albas derrotaron por 2-0 a Unión Española en el Estadio Santa Laura, con goles de Mary Valencia y Yanara Aedo, manteniendo la cima del Campeonato Nacional.

Con este resultado, las dirigidas por Tatiele Silveira alcanzaron los 49 puntos a siete unidades de U. Católica, principal escolta. Pero la alegría no fue total, tras el partido, según declaraciones recogidas por Revista Fut Fem, Silveira cuestionó que el encuentro no se disputara en la cancha principal del recinto de Independencia.

Las Albas sumaron 3 puntos y se mantienen en la cima – Colo Colo Femenino

El importante llamado de Tati Silveira

La entrenadora valoró el crecimiento de la competencia y destacó el esfuerzo de los clubes por fortalecer sus proyectos femeninos, “2025 encaramos un tipo de torneo y 2026 otro torneo. Mucho más competitivo. Y felicitar a los equipos que han desarrollado y han invertido en sus ramas femeninas porque eso hace crecer a todos”, expresó.

Sin embargo, lamentó que el duelo ante las hispanas se jugara en una cancha de entrenamiento y no en el principal campo del estadio, “Lo único, es que quizás podríamos jugar en la cancha 1. La cancha está espectacular y cuánto rompería la cancha un fútbol femenino”, señaló la DT.

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En esa línea, hizo un llamado a continuar abriendo los grandes escenarios deportivos para las futbolistas, “Podemos seguir abriendo los grandes estadios así como hemos hecho en Colo Colo, para que tengamos mejores partidos o que las chicas tengan la posibilidad de desarrollar no solamente los entrenamientos, sino que también los partidos”, complementó.

Pese a su crítica, Silveira se mostró satisfecha con el presente de su equipo y dejó claro que el objetivo sigue siendo el mismo, “Yo feliz por lo que hemos construido, seguimos con esa mentalidad y lo más importante es mantener la mentalidad ganadora, hambre de victorias”, cerró.

En resumen…