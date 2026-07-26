El Cacique tendrá una importante novedad para su próximo desafío en el Campeonato Nacional.

Colo Colo volvió a celebrar en la Liga de Primera, tras derrotar por 3-1 a Deportes Limache y ahora ya piensa en su próximo desafío: la visita a Everton en el Estadio Sausalito.

El equipo de Fernando Ortiz ya cuenta con una noticia positiva pensando en el duelo del próximo sábado 1 de agosto. Mientras en Macul esperan la llegada de Vozinha, el entrenador vuelve a contar con Joaquín Sosa, quien estará nuevamente disponible para las citaciones.

El Cacique recupera a una de sus figuras para visitar a Everton

El defensor uruguayo recibió una suspensión de dos partidos tras los incidentes ocurridos ante Católica en el Claro Arena. Por este motivo, se perdió los compromisos frente a Cobresal y Deportes Limache.

Ahora, Sosa cumplió su castigo y podrá reaparecer ante Everton, en un partido donde Colo Colo buscará prolongar su racha positiva, que lo ha consolidado como uno de los titulares habituales y se ha transformado en una pieza importante para la última línea del Cacique.

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Joaquín Sosa regresa para enfrentar a Everton en Liga de Primera.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Everton por Liga de Primera?

Colo Colo vs. Everton de Viña del Mar juegan el próximo sábado 1 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Sausalito, por la fecha 17 de la Liga de Primera.

En resumen…