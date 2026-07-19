El atacante antofagastino, quien no ha jugado esta temporada por una grave lesión, es seguido por tres equipos. Dos de ellos tienen copa internacional en el segundo semestre. ¿Qué elegirá?

Una de las cosas que pronto se dará en Colo Colo será el fichaje del portero uruguayo Santiago Mele, quien finalmente llegará a préstamo a Pedrero, pero también podría concretarse la salida de Marcos Bolados. El extremo antofagastino ha estado toda la temporada sin jugar.

Bolados sufrió una rotura del ligamento cruzado que le ha impedido sumar minutos durante la campaña 2026, que tiene al equipo adiestrado por Fernando Ortiz como sólido líder de la Liga de Primera. De todas maneras, el exjugador de Deportes Antofagasta conserva un cartel interesante en la élite del fútbol chileno.

Y hay un trío de clubes que observan muy atentos su situación para quedarse con sus servicios. Así lo informó el periodista Edson Figueroa en El Canal de Edson. Según el citado comunicador, dos cuadros que tienen competencia internacional por delante en el segundo semestre lo tienen en carpeta.

Marcos Bolados podría tener sus últimos días en Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Uno de ellos es O’Higgins, que afina detalles para visitar a Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Sudamericana. Los rancagüinos deben paliar la pronta marcha de Francisco González, quien luego de la llave ante los Xeneizes emigrará a los Xolos de Tijuana.

Es más, Bolados estuvo presente en el estadio El Teniente mirando uno de los partidos del equipo adiestrado por Lucas Bovaglio. Pero el Capo de Provincia no corre solo en esa carrera. El otro equipo interesado en el “11” de los albos es Coquimbo Unido, que chocará ante Platense en los octavos de final de la Copa Libertadores.

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El otro club que quiere cerrar el fichaje de Marcos Bolados desde Colo Colo

Tanto el Pirata como el Capo de Provincia pusieron sus ojos en el fichaje de Marcos Bolados, pero el extremo de Colo Colo también tiene otra opción para continuar con su carrera, que sólo cuenta tres clubes: además de los Pumas y el Cacique, estuvo a préstamo en Universidad Católica durante una campaña en 2018. Su nombre ya fue ligado a Deportes La Serena hace algunas semanas.

Marcos Bolados en acción ante Coquimbo Unido. ¿Será su próximo club? (Dragomir Yankovic/Photosport).

En ese contexto, el tercer club que mira interesado el panorama de Bolados es Everton de Viña del Mar. Aunque los Ruleteros ya se quedaron con dos atacantes: el colombiano Andrés Arroyo y el chileno Josué Ovalle, quien fue adquirido por el Grupo Pachuca luego de un paso por el Mazatlán de México.

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Así las cosas, el futuro de Bolados parece lejos de Pedrero, al menos para la segunda parte de la campaña. Sobre todo con el nombre de Jordhy Thompson que suena con fuerza, aunque todavía es incierto el retorno del extremo del Orenburg FC desde Rusia al Monumental. El tiempo dirá…

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