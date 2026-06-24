Gustavo Charrupí, volante de 21 años, se sumará a los Ruleteros gracias a una gestión del Grupo Pachuca. ¡Trae rodaje y una presunta polémica nocturna!

Hace algunas horas, Everton de Viña del Mar anunció la contratación de un atacante colombiano que tuvo paso en Europa. Y está a punto de recibir a otro futbolista cafetalero, aunque se desempeña como volante central. Tiene 21 años y milita en Atlético Bucaramanga.

Se llama Gustavo Charrupí y parece tener pavimentado su camino al estadio Sausalito, según alertó el periodista Ander Cadena en su cuenta de X. “La venta de Bucaramanga al Grupo Pachuca se da por un millón 400 mil dólares por el 80 por ciento del pase”, escribió el citado comunicador.

Y el consorcio económico que tiene fuerte presencia en los Ruleteros tiene una decisión tomada con Charrupí. “El jugador estará seis meses en Everton de Viña del Mar”, anticipó Cadena. Precisamente le servirá al cuadro Oro y Cielo para paliar la polémica salida del mexicano Diéter Villalpando.

El volante llegará con rodaje al cuadro Oro y Cielo: jugó tres partidos en la Copa Colombia, 12 en el apertura de la Liga Dimayor y uno en la Copa Sudamericana. En el Atlético Bucaramanga, donde fue compañero del ex U de Chile Luciano Pons, disputó 38 encuentros. Antes jugó en el Deportivo Pasto. Pero además de continuidad, su historial carga una polémica acusación.

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Gustavo Charrupí, el colombiano que llegará a Everton por el Grupo Pachuca

El fútbol colombiano ha tenido varios representantes en Everton de Viña del Mar y Gustavo Charrupí pronto se sumará a ese listado. En mayo de este año, el medio Colombia.com reveló que él y su compañero Félix Charrupí (no son parientes, curiosamente) fueron apartados del equipo.

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El citado portal dio cuenta de la siguiente información. “Según se comenta alrededor del cuadro santandereano, ambos jugadores habrían sostenido una activa vida nocturna. Para rematar, existirían reportes internos relacionados con altos niveles de alicoramiento al momento de presentarse a entrenamientos”, reza el tercer párrafo de esta nota.

Durante 2026, el promisorio cafetalero Santiago Londoño se integró al plantel de los Ruleteros, que en su historia han tenido varios de esa nacionalidad: Enrique Serje, Wilson Morelo, Omar Fernández, Jonathan Copete, Luis Alberto Perea y John Jairo Castillo, el Tigrillo, aquel ariete que jugó en Colo Colo antes de pasar por el Sausalito.

John Jairo Castillo en acción por Everton, donde tuvo un inconveniente médico que lo hizo salir del Fiscal de Talca en ambulancia. (Luis Hidalgo | Photosport).

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