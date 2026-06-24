El golero formado en las inferiores del Cacique tiene sus días contados en el Sausalito, pues el DT argentino Walter Ribonetto volvió a dejarlo fuera de las citaciones. "Conversa con clubes del fútbol chileno", alertó un gran conocedor de la interna Oro y Cielo.

Para nadie es un secreto que Colo Colo busca un arquero en el mercado de fichajes, algo que reconoció sin tapujos el entrenador Fernando Ortiz, y tampoco lo es que Nacho González es uno de los goleros disponibles en el mercado de fichajes.

En el duelo que Everton de Viña del Mar cayó por 3-1 ante Universidad Católica en la Copa Chile, el meta nuevamente estuvo fuera de los convocados por el DT argentino Walter Ribonetto. Una vez más, el otrora zaguero central de Lanús apostó sus fichas por Esteban Kirkman en la portería de los Ruleteros.

Por eso mismo, el futuro del meta surgido en las inferiores del Cacique está lejos del Sausalito. Así lo informó el periodista Diego Peralta, un conocedor de la interna Oro y Cielo. “La salida de Ignacio González es inminente”, informó el citado comunicador.

Nacho González reclama foul de Joaquín Sosa tras el gol de Yastin Cuevas. (Andres Pina/Photosport).

“Ya hay conversaciones abiertas con equipos del fútbol chileno. En desarrollo”, añadió Peralta. Aunque no dio detalles de los clubes con los que el meta viñamarino tiene diálogos, dejó claro que es más de uno. El DT de Everton evidenció que su preferencia por Kirkman se debe a razones futbolísticas.

Diego Corral definió muy bien ante la salida de Esteban Kirkman. (Martin Thomas/Photosport).

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¿Será Colo Colo? Nacho González negocia con “equipos del fútbol chileno”

En Colo Colo hubo varios arqueros que tuvieron conversaciones a inicios de año, como Miguel Manotas Vargas de Universitario de Perú, aunque el nombre del Nacho González siempre ha rondado el Monumental. La necesidad del Tano Ortiz radica en buscarle un competidor al joven Gabriel Maureira.

Durante esta temporada, el exmeta de Deportes Copiapó y San Luis de Quillota sufrió una lesión que, además, le provocó perder el puesto de titular. “Tengo contrato con Everton, estoy muy orgulloso y soy respetuoso. Para mí es un privilegio vestir esta camiseta”, afirmó el Nacho en TNT Sports tras jugar frente a Deportes Limache.

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Además, le echó leña al fuego de la polémica de su ausencia. “Siempre estuve a disposición para todos los partidos, se lo comuniqué al ayudante y al cuerpo técnico”, expuso González, como para dejar claro que sus marginaciones no se debían a temas físicos.

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