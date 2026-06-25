Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de fichajes

Ignacio González revela que ha recibido llamados de otros equipos: “No entienden la situación mía”

El guardameta analiza su futuro en medio del mercado de fichajes, donde ya despertó interés de otros clubes tras complejo momento en Everton.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El portero pasa por tenso momento con el cuadro viñamarino.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl portero pasa por tenso momento con el cuadro viñamarino.

El mercado de fichajes comienza a tomar ritmo y uno de los nombres que podría cambiar de club en las próximas semanas es Ignacio González, arquero de Everton, quien ha perdido protagonismo durante la última temporada en el cuadro viñamarino, situación que abriría la puerta a una posible salida en este periodo de transferencias.

González no descartó esta posibilidad y, en conversación con AS, reconoció que otros clubes lo han contactado de cara a definir su futuro, sin embargo, su intención es sumar en Viña. “Hay algunos equipos que se han puesto en contacto conmigo ahora porque no entienden la situación mía en este momento. Pero el compromiso y el ser un aporte siempre estará acá en Everton”.

El presente de González en Everton y la posibilidad de salir en este mercado

En la entrevista, el portero señala que es una situación inusual la que vive con los Ruleteros. “Lo he hecho bien las veces que me ha tocado participar. Uno siempre quiere jugar, aportar al equipo. Por ese lado he dado lo mejor y he hecho buenas presentaciones. Los números así lo reflejan”.

Ignacio González y mensaje a Everton en medio de polémico quiebre: “Que siga creciendo la historia”

ver también

Ignacio González y mensaje a Everton en medio de polémico quiebre: “Que siga creciendo la historia”

Asimismo, sobre la posibilidad salir en caso de que la situación no cambie, González comentó: “Siempre quiero estar y darme un orgullo poder vestir esta camiseta, pero obviamente que yo siempre voy a buscar jugar. Más con el rendimiento que he mostrado, no solamente ahora, sino en los últimos años”.

El portero ha sido relegado al banquillo esta temporada/Photosport

El portero ha sido relegado al banquillo esta temporada/Photosport

“Así que mi objetivo siempre va a estar en la cabeza, va a ser jugar o poder tener esa posibilidad de poder pelear o poder ser el número uno. Así que yo siempre voy a buscar eso. Ojalá se me dé acá, sino obviamente que voy a ver lo mejor para mí en el momento que sea correspondiente”.

Lee también
El mensaje de Nacho González a Everton en medio de polémico quiebre
Chile

El mensaje de Nacho González a Everton en medio de polémico quiebre

Mientras Colo Colo busca arquero, un ex albo avanza en su "inminente salida"
Mercado de fichajes 2026

Mientras Colo Colo busca arquero, un ex albo avanza en su "inminente salida"

El incierto futuro del Nacho González en Everton de Viña del Mar
Mercado de fichajes 2026

El incierto futuro del Nacho González en Everton de Viña del Mar

Fue figura tras su polémica ausencia y aborda fichaje en Colo Colo: "Estoy..."
Mercado de fichajes 2026

Fue figura tras su polémica ausencia y aborda fichaje en Colo Colo: "Estoy..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo