El mercado de fichajes comienza a tomar ritmo y uno de los nombres que podría cambiar de club en las próximas semanas es Ignacio González, arquero de Everton, quien ha perdido protagonismo durante la última temporada en el cuadro viñamarino, situación que abriría la puerta a una posible salida en este periodo de transferencias.
González no descartó esta posibilidad y, en conversación con AS, reconoció que otros clubes lo han contactado de cara a definir su futuro, sin embargo, su intención es sumar en Viña. “Hay algunos equipos que se han puesto en contacto conmigo ahora porque no entienden la situación mía en este momento. Pero el compromiso y el ser un aporte siempre estará acá en Everton”.
El presente de González en Everton y la posibilidad de salir en este mercado
En la entrevista, el portero señala que es una situación inusual la que vive con los Ruleteros. “Lo he hecho bien las veces que me ha tocado participar. Uno siempre quiere jugar, aportar al equipo. Por ese lado he dado lo mejor y he hecho buenas presentaciones. Los números así lo reflejan”.
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Asimismo, sobre la posibilidad salir en caso de que la situación no cambie, González comentó: “Siempre quiero estar y darme un orgullo poder vestir esta camiseta, pero obviamente que yo siempre voy a buscar jugar. Más con el rendimiento que he mostrado, no solamente ahora, sino en los últimos años”.
El portero ha sido relegado al banquillo esta temporada/Photosport
“Así que mi objetivo siempre va a estar en la cabeza, va a ser jugar o poder tener esa posibilidad de poder pelear o poder ser el número uno. Así que yo siempre voy a buscar eso. Ojalá se me dé acá, sino obviamente que voy a ver lo mejor para mí en el momento que sea correspondiente”.