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Mundial 2026

¿Va por TV abierta? A qué hora y dónde ver Jordania vs. Argentina con Messi en el Mundial 2026

Argentina ya aseguró el liderato del Grupo J, mientras que Jordania buscará despedirse con una buena presentación.

Por Franccesca Arnechino

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El capitán argentino rompe récords en el Mundial 2026.
© Getty ImagesEl capitán argentino rompe récords en el Mundial 2026.

Argentina y Jordania se enfrentarán este sábado por la última fecha del Mundial 2026, con escenarios completamente distintos. La Albiceleste ya aseguró el primer lugar del Grupo J, tras vencer a Argelia y Austria.

Mientras que la vereda opuesta, Jordania llega sin opciones de clasificar luego de caer ante Austria y Argelia, pero buscarán la mejor manera para despedirse de la Copa del Mundo, con una buena actuación frente al campeón.

En Jugabet un triunfo de Jordania paga 15.26 gracias a la mega cuota. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 152.600. El empate paga 7.48 y la victoria de Argentina 1.22.

Lionel Messi se transformó en el máximo goleador de los mundiales – Getty

Lionel Messi se transformó en el máximo goleador de los mundiales – Getty

¿Dónde ver Jordania vs. Argentina?

Jordania se enfrenta a Argentina este sábado 27 de junio, desde las 22:00 hrs de Chile, en el Estadio Dallas, por el Grupo J de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Grupo J del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Argentina
  • Austria
  • Argelia
  • Jordania

Tabla de posiciones Grupo J del Mundial 2026

En resumen…

  • Jordania vs. Argentina jugarán por el Grupo J este sábado 27 de junio.
  • El partido comenzará a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Dallas.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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