Argentina y Jordania se enfrentarán este sábado por la última fecha del Mundial 2026, con escenarios completamente distintos. La Albiceleste ya aseguró el primer lugar del Grupo J, tras vencer a Argelia y Austria.
Mientras que la vereda opuesta, Jordania llega sin opciones de clasificar luego de caer ante Austria y Argelia, pero buscarán la mejor manera para despedirse de la Copa del Mundo, con una buena actuación frente al campeón.
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¿Dónde ver Jordania vs. Argentina?
Jordania se enfrenta a Argentina este sábado 27 de junio, desde las 22:00 hrs de Chile, en el Estadio Dallas, para cerrar el Grupo J de la cita planetaria.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
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Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
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Así va la tabla del Grupo J en el Mundial:
En resumen…
- Jordania vs. Argentina jugarán por el Grupo J este sábado 27 de junio.
- El partido comenzará a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Dallas.
- DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.