Messi lidera a una Argentina ya clasificada que buscará cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto ante Jordania.

Argentina y Jordania se enfrentarán este sábado por la última fecha del Mundial 2026, con escenarios completamente distintos. La Albiceleste ya aseguró el primer lugar del Grupo J, tras vencer a Argelia y Austria.

Mientras que la vereda opuesta, Jordania llega sin opciones de clasificar luego de caer ante Austria y Argelia, pero buscarán la mejor manera para despedirse de la Copa del Mundo, con una buena actuación frente al campeón.

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Lionel Messi se transformó en el máximo goleador de los mundiales – Getty

¿Dónde ver Jordania vs. Argentina?

Jordania se enfrenta a Argentina este sábado 27 de junio, desde las 22:00 hrs de Chile , en el Estadio Dallas, para cerrar el Grupo J de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

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Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

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Así va la tabla del Grupo J en el Mundial:

En resumen…