Colombia busca avanzar a la clasificación ante los congoleños, que ya dieron la sorpresa empatando con Portugal.

Colombia y Portugal protagonizarán un duelo decisivo por el liderato del Grupo K en la última fecha del Mundial 2026. Los cafeteros ya aseguraron su clasificación y solo con un empate consiguen el liderato.

Los lusos llega con la necesidad de ganar para quedarse con el primer lugar y evitar complicarse en la recta final de la fase de grupos. El equipo de Cristiano Ronaldo aún no tiene asegurado su paso a dieciseisavos de final y buscará despejar cualquier duda con un triunfo.

En Jugabet un triunfo de los Cafeteros paga 4.27 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 42.700. El empate paga 3.79 y la victoria de Portugal 1.93.

Cristiano Ronaldo quiere seguir con su racha ganadora contra los cafeteros – Getty

¿Dónde ver Colombia vs. Portugal?

Colombia se enfrenta a Portugal este sábado 27 de junio, desde las 19:30 hrs de Chile , en el Estadio de Miami, por el Grupo K de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo K del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Colombia

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Tabla de posiciones Grupo K del Mundial 2026

En resumen…