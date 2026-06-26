Colombia y Portugal protagonizarán un duelo decisivo por el liderato del Grupo K en la última fecha del Mundial 2026. Los cafeteros ya aseguraron su clasificación y solo con un empate consiguen el liderato.
Los lusos llega con la necesidad de ganar para quedarse con el primer lugar y evitar complicarse en la recta final de la fase de grupos. El equipo de Cristiano Ronaldo aún no tiene asegurado su paso a dieciseisavos de final y buscará despejar cualquier duda con un triunfo.
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Cristiano Ronaldo quiere seguir con su racha ganadora contra los cafeteros – Getty
¿Dónde ver Colombia vs. Portugal?
Colombia se enfrenta a Portugal este sábado 27 de junio, desde las 19:30 hrs de Chile, en el Estadio de Miami, por el Grupo K de la cita planetaria.
Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Grupo K del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Colombia
- Portugal
- RD Congo
- Uzbekistán
Tabla de posiciones Grupo K del Mundial 2026
En resumen…
- Colombia vs. Portugal jugarán por el Grupo K este sábado 27 de junio.
- El partido comenzará a las 19:30 horas de Chile en el Estadio de Miami.
- Chilevisión, DSports y Disney+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.