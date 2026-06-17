La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 comenzará este jueves con acción en los Grupos A y B. Jornada clave para las selecciones que buscan acercarse a la clasificación o para recuperarse tras un mal debut.
La programación arrancará con el duelo entre República Checa y Sudáfrica, seguido por el choque entre Suiza y Bosnia y Herzegovina. Más tarde será el turno de Canadá frente a Qatar, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de México y Corea del Sur, dos equipos que ganaron en su estreno y que podrían definir al líder del Grupo A.
Lionel Messi marcó tres goles en el Mundial 2026.
Calendario segunda fecha del Mundial
Jueves 18 de junio
- República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A)
- Suiza vs. Bosnia Herzegovina (Grupo B)
- Canadá vs. Qatar (Grupo B)
- México vs. Corea del Sur (Grupo A)
Viernes 19 de junio
- Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)
- Escocia vs. Marruecos (Grupo C)
- Brasil vs. Haití (Grupo C)
- Turquía vs. Paraguay (Grupo D)
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Sábado 20 de junio
- Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)
- Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)
- Ecuador vs. Curazao (Grupo E)
Domingo 21 de junio
- Túnez vs. Japón(Grupo F)
- España vs. Arabia Saudita (Grupo H)
- Bélgica vs. Irán (Grupo G)
- Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)
- Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)
Lunes 22 de junio
- Argentina vs. Austria (Grupo J)
- Francia vs. Irak (Grupo I)
- Noruega vs. Senegal (Grupo I)
- Jordania vs. Argelia (Grupo J)
Martes 23 de junio
- Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)
- Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)
- Panamá vs. Croacia (Grupo L)
- Colombia vs. RD Congo (Grupo K)
En resumen…
- La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 comenzará este jueves.
- El partido de México y Corea del Sur podría definir al líder del Grupo A.
- Los Grupos A y B tendrán partidos claves para buscar la clasificación del torneo.