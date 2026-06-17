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Mundial 2026

Mundial 2026: revisa el calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Revisa la programación completa de la segunda fecha del Mundial 2026, con todos los partidos, horarios y transmisiones.

Por Franccesca Arnechino

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Se viene con todo la programación en la segunda fecha de la Copa del Mundo.
© GettySe viene con todo la programación en la segunda fecha de la Copa del Mundo.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 comenzará este jueves con acción en los Grupos A y B. Jornada clave para las selecciones que buscan acercarse a la clasificación o para recuperarse tras un mal debut.

La programación arrancará con el duelo entre República Checa y Sudáfrica, seguido por el choque entre Suiza y Bosnia y Herzegovina. Más tarde será el turno de Canadá frente a Qatar, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de México y Corea del Sur, dos equipos que ganaron en su estreno y que podrían definir al líder del Grupo A.

Lionel Messi marcó tres goles en el Mundial 2026.

Lionel Messi marcó tres goles en el Mundial 2026.

Calendario segunda fecha del Mundial

Jueves 18 de junio

  • República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A)
  • Suiza vs. Bosnia Herzegovina (Grupo B)
  • Canadá vs. Qatar (Grupo B)
  • México vs. Corea del Sur (Grupo A)

Viernes 19 de junio

  • Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)
  • Escocia vs. Marruecos (Grupo C)
  • Brasil vs. Haití (Grupo C)
  • Turquía vs. Paraguay (Grupo D)
Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver todos los partidos EN VIVO, por TV y ONLINE

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Sábado 20 de junio

  • Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)
  • Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)
  • Ecuador vs. Curazao (Grupo E)

Domingo 21 de junio

  • Túnez vs. Japón(Grupo F)
  • España vs. Arabia Saudita (Grupo H)
  • Bélgica vs. Irán (Grupo G)
  • Uruguay vs. Cabo Verde (Grupo H)
  • Nueva Zelanda vs. Egipto (Grupo G)

Lunes 22 de junio

  • Argentina vs. Austria (Grupo J)
  • Francia vs. Irak (Grupo I)
  • Noruega vs. Senegal (Grupo I)
  • Jordania vs. Argelia (Grupo J)

Martes 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)
  • Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)
  • Panamá vs. Croacia (Grupo L)
  • Colombia vs. RD Congo (Grupo K)

En resumen…

  • La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 comenzará este jueves.
  • El partido de México y Corea del Sur podría definir al líder del Grupo A.
  • Los Grupos A y B tendrán partidos claves para buscar la clasificación del torneo.
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