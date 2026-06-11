El torneo contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, que podrás ver en televisión o streaming.

Todo listo para que hoy comience el Mundial 2026, jornada en que se dará el puntapié inicial al torneo que será Estados Unidos, México y Canadá, una edición que hará historia al reunir a 48 selecciones y un total de 104 partidos.

La acción arrancará en el Estadio Azteca con la tradicional ceremonia inaugural, para dar paso al duelo entre México y Sudáfrica. A partir de este jueves la agenda no para, con encuentros diarios por las distintas fases del certamen.

Podrás seguir parte de la competencia por televisión abierta, aunque la cobertura completa del Mundial estará disponible a través de las diferentes señales y plataformas de pago que transmitirán todos los partidos del torneo.

El Estadio Azteca será el escenario del primer partido y show inaugural del Mundial – Getty

¿Dónde ver el Mundial? Canales por TV y ONLINE vía streaming

Desde Chile el torneo se podrá ver GRATIS a través de Chilevisión, canal que emitirá en señal abierta el inicio de la Copa del Mundo, con 34 partidos confirmados. Quienes cuenten con televisión de pago pueden seguir el evento por DirecTV, operador que además ofrecerá la cobertura completa de los 104 partidos del torneo.

Igualmente estará disponible en vivo la transmisión vía streaming, mediante plataformas como DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y Disney+ Premium, además de DAZN tendrá Dports.

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Agenda semanal de partidos del Mundial