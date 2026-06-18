U. de Chile tiene lista de citados confirmada para el partido pendiente contra O'Higgins en la Liga de Primera.

U. de Chile cierra oficialmente la primera rueda de la Liga de Primera con el partido frente a O’Higgins. Este jueves 18 de junio, el Bulla y el Capo de Provincia chocan por la pendiente fecha 13.

El cuadro universitario tiene la posibilidad de alcanzar 24 puntos y terminar algo más cerca de Colo Colo (36) y U. Católica (26) en la tabla de posiciones. Y, para eso, Fernando Gago presenta novedades.

Emisora Bullanguera confirmó que el DT dejó fuera de la citación a Franco Calderón y Lucas Assadi para este encuentro. ¿Los motivos? Un cuadro viral y una pérdida familiar, respectivamente.

Quienes sí estarán en la nómina pese a las críticas son Juan Martín Lucero y Javier Altamirano. Eso sí, ninguno aparece como titular respecto a lo que ensayó el entrenador durante la semana.

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Fecha 1, Liga de primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Martin Lucero, es fotografiado antes de el partido de la liga de primera contra Audax Italiano disputado en el estadio Nacional en Santiago, Chile. 30/01/2026 Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad de Chile vs Audax Italiano First date, 2026 First division league. Universidad de Chile player Martin Lucero, is photographed before a first division league match against Audax Italiano at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 30/01/2026 Felipe Zanca/Photosport

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La formación de U. de Chile contra O’Higgins en la Liga de Primera

En cuanto a los juveniles, se suman a la nómina el defensor Diego Vargas, el mediocampista Elías Rojas y el delantero Vicente Ramírez. Todos ya han debutado con la camiseta azul y buscan hacerse su lugar.

Para este jueves contra O’Higgins, la formación de U. de Chile sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.