El ex candidato presidencial apareció en un video dándole la bienvenida a su fichaje estelar en política. Dijo que ya lo ve en futuros cargos.

Franco Parisi sacó nuevamente su lado futbolero y como tantas veces, fútbol y política dieron que hablar con un nuevo fichaje. El líder del Partido de la Gente presentó un nuevo refuerzo para su bancada, con paso por los tres “grandes” del fútbol chileno.

“Estoy con el ídolo en el fútbol y ahora flamante PDG, nuestro ‘PDGnino’ Rodolfo Moya… Y lo puede hacer como ministro, core, concejal, gobernador. A usted la gente lo quiere mucho, sus historias en el fútbol para nosotros son muy importantes”, dijo el ex candidato presidencial.

En efusivo saludo entre ambos, el video quedó inmortalizado con el aterrizaje del ex delantero de la selección chilena. Moya ya es hombre conocido en política, con carrera como concejal en Concón.

Del fútbol al PDG de Franco Parisi

Rodolfo Moya ya es oficialmente integrante del Partido de la Gente, grupo que lidera Franco Parisi en la política chilena. El campeón con Colo Colo en 2007 mostró su emoción por su nuevo desafío.

“Gracias por la invitación, gracias tenerme aca. Creemos que desde el Partido de la Gente podemos aportar mucho a lo que es la sociedad“, dijo Moyita en el video en que es recibido por Parisi.

Posteriormente, el ex delantero tecleó en sus redes sociales otro mensaje dando a conocer su nueva casa política. Ahí Moya dice que ya se está preparando para el futuro en la política, con miras a las próximas elecciones.

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“Si la vida me entrega nuevos desafíos, estaré preparado para asumirlos, y para eso, estamos estudiando y trabajando”, aseguró el ex artillero que incluso fue llamado por Marcelo Bielsa a la Roja.

El video: