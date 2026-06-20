El jugador está de vacaciones con su familia en el país, donde aprovechó de ir a ver el triunfo albo, con un mensaje a los hinchas.

Colo Colo debutó con todo en la Copa Chile 2026, luego de golear por 3-0 a Deportes Recoleta, en un partido jugado con mucho frío en el estadio Santa Laura.

Dentro de los hinchas que llegaron al reducto de Plaza Chacabuco también se pudo ver a Lucas Cepeda, quien de vacaciones en el país, aprovechó para estar con sus ex compañeros.

Por lo mismo, una vez que se consolidó el triunfo, celebró como un albo más, donde, en conversación con Redgol, se desahogó por el momento: “Feliz porque ganaron”.

Lucas Cepeda estuvo en el palco con Javier Correa. Foto: Captura TNT Sports.

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Lucas Cepeda aprovecha sus vacaciones con Colo Colo

Lucas Cepeda se quiso retirar rápido del estadio Santa Laura, pese a que se había dado el tiempo de tomar algunas fotos con los hinchas, pese a todo asegura que todavía le queda un tiempo en el país antes de volver a España.

“Estoy de vacaciones, disfrutando con la familia. Me quedan un par de días, disfruto con mi familia y después prepararme para lo que viene”, destacó el jugador del Elche de La Liga.

En ese sentido, dejó en un mensaje para los hinchas albos que lo apoyan a la distancia, por lo que hoy quiso devolverles el gesto.

“Decirles que gracias por siempre, por el cariño y desear siempre lo mejor, acá tienen un hincha más”, finalizó.

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