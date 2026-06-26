El delantero respaldó el proceso de Córdova en la banca de la selección chilena adulta. “Se dicen muchas cosas, pero por ahora tenemos a Nico, que lo ha hecho de buena manera”, afirmó.

Lucas Cepeda es uno de los llamados a liderar la selección chilena en los próximos años. Con 23 años el delantero es uno de los pocos jugadores que tenemos en Europa, razón por la cual se espera sea importante en el próximo proceso.

Así lo siente el propio ex Colo Colo, quien tras la victoria de los albos sobre O’Higgins por la Copa Chile en el Estadio Monumental, donde Cepeda dijo presente en las tribunas, analizó el complejo panorama del equipo de todos.

Para el formado en Santiago Wanderers, es una pena estar viendo este Mundial 2026 por la TV, algo que esperan cambiar pensando en cuatro más. Además, respaldó el cuestionando proceso de Nicolás Córdova, quien lleva un interinato de casi un año en el cargo de DT.

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Lucas Cepeda promete luchar por clasificar con la selección chilena al Mundial 2030

El delantero aseguró que “jugar un Mundial es el sueño de todos, pero lamentablemente tenemos que mirarlo por la tele. Hay que hacer lo mejor para poder ir al Mundial 2030, que nos merecemos ir y Chile se merece estar en lo más alto”.

“Yo me crie con jugadores como Arturo, Alexis, Bravo e Isla, todos ellos que daban todo por la selección. Son la generación que ha ganado títulos en Chile y creo que hay que seguir los pasos de ellos y volver a colocar a la selección donde tiene que estar”, añadió.

Lucas Cepeda es uno de los llamados a liderar a la selección chilena rumbo al Mundial 2030. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el atacante sostuvo que “es una lata despertarse, ver los partidos y no estar ahí. Le decía un día a mis hermanos que hubiese sido hermoso estar jugando ahí, que me estuvieran viendo en un Mundial, pero los sueños son para cumplirse y voy a partir dando mi granito de arena para que podamos clasificar al de 2030. Yo creo que todos los jugadores que están quieren estar ahí y van a dar lo mejor para que se dé”.

Cepeda respalda a Córdova en la selección chilena

Sobre el trabajo de Nicolás Córdova en la Roja, Cepeda dejó en claro que “la verdad, se dicen muchas cosas, pero por ahora tenemos a Nico, que lo ha hecho de buena manera”.

Nicolás Córdova ya lleva un interinato de casi un año en la selección chilena adulta. | Foto: Getty Images.

“Nosotros lo vemos día a día cuando estamos ahí. Nos entrega muchas herramientas y creo que si él sigue, sería de la mejor manera. Si no, el que llegue, que nos dé las herramientas para que podamos clasificar al Mundial, que es lo que todos queremos”, agregó.

Para cerrar, el jugador del Elche de España avisó que “me gustaría que siga. Yo no tomo las decisiones, pero él es un buen entrenador. Siempre lo digo, somos puros jugadores jóvenes, que él los ha tenido desde los 15 años, entonces nos conoce a la plenitud. No sé quién llegue, si lo dejan o no lo dejan, pero el que esté al mando de la selección, creo que va a hacer lo mejor posible para que a Chile le vaya de la mejor manera y posicionarnos de nuevo donde nos merecemos”.

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En síntesis