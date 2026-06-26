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Colo Colo

Tano Ortiz entrega la fórmula para que Raipán no se maree en Colo Colo: “Tener diálogo permanente”

El entrenador de Colo Colo se mostró contento tras el gol del joven de 16 años y asegura que hay que estar encima aconsejándolo.

Por Felipe Escobillana

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Raipán tuvo su estreno goleador en Colo Colo
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTRaipán tuvo su estreno goleador en Colo Colo

Felipe Raipán se convirtió en el inesperado héroe de Colo Colo ante O’Higgins, al marcar un gol de cabeza que le permitió al Cacique vencer 3-2 al cuadro rancagüino en Copa Chile.

Con apenas 16 años, el delantero oriundo de Pucón vivió una jornada soñada. Asunto que en el Monumental saben que deben tomar con mucho cuidado, para que no se le vayan los humos a la cabeza al ariete.

Fernando Ortiz se refirió a este asunto, manifestando que hay una tarea más allá del tema futbolístico con Raipán y el resto de los jóvenes que están rotando en el primer equipo.

El Tano contó que la fórmula correcta es ser cercano a estos jugadores que emergen. “Estándole encima, hablando con la gente encargada desde abajo, tener diálogo permanente”, confesó tras el triunfo.

Con 16 años, Felipe Raipán marcó en Colo Colo

Con 16 años, Felipe Raipán marcó en Colo Colo

“Que entiendan que si hacen un buen papel tendrán opciones en la primera división. Lo saben y lo aprovechan”, complementó para dar a conocer la fórmula.

Ortiz levanta a la cantera de Colo Colo

Ortiz tiene una cualidad como entrenador: constantemente está dándole oportunidades a la cantera, un sello que lo ha caracterizado durante su estadía en Colo Colo.

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Un hecho que Edmundo Valladares, presidente del Club Social, destacó en el entrenador que se afirmó en la banca del Cacique.

“Gran triunfo y enorme nuestro canterano Felipe Raipán, que nos dio la victoria sobre el final. Como CSD ColoColo hemos empujado para que se les dé más espacio a los jugadores de casa, algo que este cuerpo técnico sí está haciendo. Nuestra cantera es nuestro orgullo”, señaló.

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