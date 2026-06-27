El canterano albo volvió a la gloria y tras eliminar al archirrival en el fútbol joven, se destapó cómo lo llaman en los pastos de Macul.

Felipe Raipán ha tenido una semana soñada en su carrera defendiendo a Colo Colo. El delantero de 16 años debutó en las redes con el primer equipo, en el 3-2 ante O’Higgins, por Copa Chile, y este sábado volvió a los abrazos.

En las semifinales del fútbol joven Sub 16, el canterano albo despachó un doblete para darle el triunfo al Cacique ante U de Chile. Ya le había metido presión Fernando Ortiz y el jugador respondió a cabalidad.

Fue así que tras las celebraciones del paso a la final, el joven futbolista se llenó de flashes y elogios en redes sociales. En una de ellas se vio el nuevo apodo con que fue bautizado en su semana soñada en Macul.

¿Merecido o exageración? Así bautizan a Raipán en Macul

Felipe Raipán es el nombre del momento en Colo Colo, luego de su primer gol a los 16 años en el plantel estelar, sumado al doblete eliminando a la U en la Sub 16. En la cuenta de Instagram destaparon el apodo del canterano albo, que trajo recuerdos.

A sus 16 años, Raipán fue bautizado como Tanque, un apelativo común en delanteros del fútbol chileno. Además, Esteban Paredes en el final de su etapa colocolina también fue dueño de ese apodo.

Lo cierto es que Raipán está viviendo un sueño, lo que el propio Fernando Ortiz destacó, pese a llamar a la calma. El DT dijo tras el triunfo ante O’Higgins que “como entrenador me pone satisfecho por el rendimiento de Felipe”.

Tweet placeholder

“Lo dije en conferencia también, no solamente por él, sino por todos los jugadores jóvenes que están en el día a día con nosotros y aprovechando su oportunidad”, lo aleonó Ortiz.