Juan Martín Lucero abrió el marcador para la U contra San Felipe por Copa Chile. El Gato deja atrás la mala racha de ocho partidos sin convertir y después metió una hermosa habilitación en el tanto de Arce.

Juan Martín Lucero volvió a anotar en Universidad de Chile y lo hizo cuando el Chuncho más lo necesitaba. Fue a los 40 minutos del partido frente a Unión San Felipe, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026, en el Estadio Nacional.

Los azules vienen de empatar 3-3 contra La Calera por el mismo certamen, confirmando una irregularidad que registra tres igualdades y dos triunfos en los últimos cinco partidos.

Y contra San Felipe la U dominaba las acciones, pero sobre el final del primer tiempo aún no le apuntaba al marco de los aconcagüinos.

Hasta que llegaron los 40′: Javier Altamirano salió jugando en terreno propio. Cedió para Elías Rojas y éste hacia la orilla para Nicolás Fernández. El carrilero ganó metros por la derecha y el balón quedó nuevamente en Altamirano.

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El gol de Lucero en la U contra San Felipe: rompe ocho partidos sin marcar

Entre un bosque de piernas, Altamirano habilitó a Lucero y el delantero, también rodeado, definió con zambulléndose con un derechazo que ingresó en la portería rozando el palo.

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El tanto es el tercer gol de Lucero desde su llegada a la U como refuerzo a principios de año. Le había marcado a Universidad Católica en el triunfo por 1-0 por la Liga de Primera y a Deportes La Serena en la goleada por 0-5 en Copa de la Liga. Desde ese 2 de mayo que no marcaba.

Lucero vio acción sin marcar contra La Calera (90′), Cobresal (67′), Deportes Concepción (18′), Audax Italiano (45′), La Calera (26′); ante O’Higgins se quedó en el banco y después jugó frente a Santiago Wanderers (90′) y La Calera otra vez (90′).

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Es decir, el Gato Lucero rompió una sequía sin anotar en los últimos ocho partidos de Universidad de Chile. El ex Colo Colo tomó titularidad en los últimos dos partidos ante la lesión de Eduardo Vargas, quien sufrió la fractura de costillas ante O’Higgins. Y comenzado el segundo tiempo metió gran asistencia para el gol de Agustín Arce.

Resumen:

-Juan Martín Lucero: anotó a los 40 minutos para la U ante San Felipe.

-Tercer gol: rompió una sequía de ocho partidos sin anotar desde el 2 de mayo.

-Eduardo Vargas: sufrió fractura de costillas y cedió la titularidad en los últimos partidos.