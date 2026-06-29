El Mundial 2026 se prende. Uno de los partidos más atractivos de la fase de 16avos tendrá lugar en Monterrey.

Se presagiaba un partidazo y, pese a que se tardó en explotar, el duelo entre Países Bajos y Marruecos es para repetírselo. Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ambas selecciones dieron muestra de buen fútbol.

Y se fueron pasando el protagonismo. Marruecos tuvo sus momentos, alentado por los descuelgues de Hakimi y la determinación de Ounahi.

Por otro lado, los Países Bajos tenían más chances de contraataque, con jugadores como Summerville siendo armas temibles para los norafricanos. Con esos ingredientes en la cancha, el duelo fue prendiendo poco a poco.

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Acciones de Países Bajos vs Marruecos

Marruecos pudo abrir el marcador en varias ocasiones. Los Leones del Atlas tuvieron llegadas más profundas y de mayor peligro, desde los primero minutos, peroel partido estaba para cualquiera.

De hecho, un tiro libre de Hakimi y un tiro de esquina del mismo, fueron las dos ocasiones más claras antes del minuto 72′. Fue entonces que la Oranje puso la estaca en el corazón marroquí.

La jugada fue un premio al esfuerzo. Summerville fue derribado cuando se aprestaba a meterse en el área de Marruecos, pero antes de perderla, desde el suelo, se la cedió a Gakpo, que venía sin marca. El jugador del Liverpool, definió cayéndose y mandó el balón al fondo de las redes.

Lindo momento, porque el propio Gakpo pasa por dificultades importantes. Hace pocos días, su novia anunció la pérdida de su hijo que nacería en octubre de este año.

Todo parecí dicho en Monterrey. Pero, este Mundial ha demostrado que hay que esperar hasta el último respiro para dar por terminado un partido. Este duelo no fue la excepción e Issa cabeceó como un verdadero delantero en el área neerlandesa para poner el empate sobre el cierre (90+1′).

En el tiempo extra, no se hicieron daño. Eso sí, Marruecos tuvo la posibilidad más clara, pero Verbruggen demostró por qué es uno de los mejores porteros que se ha visto en esta Copa del Mundo, tapando como si fuera handball. De ahí, a los penales.

Segundo partido que se definió desde los doce pasos. Esta vez, tras varias fallas, Saibari puso el definitivo para los marroquíes que eliminaron a Países Bajos, mereciéndolo. Hay que resaltar a Bono, que tapó un penal increíble en el quinto de los neerlandeses.