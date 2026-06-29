Se presagiaba un partidazo y, pese a que se tardó en explotar, el duelo entre Países Bajos y Marruecos es para repetírselo. Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ambas selecciones dieron muestra de buen fútbol.
Y se fueron pasando el protagonismo. Marruecos tuvo sus momentos, alentado por los descuelgues de Hakimi y la determinación de Ounahi.
Por otro lado, los Países Bajos tenían más chances de contraataque, con jugadores como Summerville siendo armas temibles para los norafricanos. Con esos ingredientes en la cancha, el duelo fue prendiendo poco a poco.
Marruecos pudo abrir el marcador en varias ocasiones. Los Leones del Atlas tuvieron llegadas más profundas y de mayor peligro, desde los primero minutos, peroel partido estaba para cualquiera.
De hecho, un tiro libre de Hakimi y un tiro de esquina del mismo, fueron las dos ocasiones más claras antes del minuto 72′. Fue entonces que la Oranje puso la estaca en el corazón marroquí.
La jugada fue un premio al esfuerzo. Summerville fue derribado cuando se aprestaba a meterse en el área de Marruecos, pero antes de perderla, desde el suelo, se la cedió a Gakpo, que venía sin marca. El jugador del Liverpool, definió cayéndose y mandó el balón al fondo de las redes.
Lindo momento, porque el propio Gakpo pasa por dificultades importantes. Hace pocos días, su novia anunció la pérdida de su hijo que nacería en octubre de este año.
Todo parecí dicho en Monterrey. Pero, este Mundial ha demostrado que hay que esperar hasta el último respiro para dar por terminado un partido. Este duelo no fue la excepción e Issa cabeceó como un verdadero delantero en el área neerlandesa para poner el empate sobre el cierre (90+1′).
En el tiempo extra, no se hicieron daño. Eso sí, Marruecos tuvo la posibilidad más clara, pero Verbruggen demostró por qué es uno de los mejores porteros que se ha visto en esta Copa del Mundo, tapando como si fuera handball. De ahí, a los penales.
Segundo partido que se definió desde los doce pasos. Esta vez, tras varias fallas, Saibari puso el definitivo para los marroquíes que eliminaron a Países Bajos, mereciéndolo. Hay que resaltar a Bono, que tapó un penal increíble en el quinto de los neerlandeses.
Saibari tiene la gran responsabilidad. Se para frente al balón, tira y... gooooool. Marruecos pasa a octavos de final.
Quinto de Países Bajos
Summerville va contra Bono. Se para, remata y... ¡Tapó Bono!
Cuarto penal para Marruecos
Va Hakimi para Marruecos. Tira y... le pega al palo. ¡Increíble! Sigue 2-2 la cosa.
Va Países Bajos a su cuarto penal
Timber en el cuarto penal neerlandés. Tira y... le pega horrible. La manda afuera y Marruecos tiene una gran chance.
El tercero de Marruecos
Talbi se para con cierto nerviosismo, remata y... la mete casi en el ángulo. 2-2.
Tercero de Países Bajos
Berghost contra Bono. Toma vuelo, patea y... golazo. Lo gana Países Bajos por 2-1
Marruecos por el segundo penal
Rahimi casi se lo pierde, pero el balón se le escabulle a Verbruggen y van 1-1.
Va Países Bajos y...
Kluivert va, patea y... ¡Lo estrella en el palo!
Va Marruecos en su primer penal...
El Aynaoui hace estallar el travesaño de Verbruggen. Países Bajos saca ventaja. 1-0 la tanda de penales.
Países Bajos va...
Koopmeiners patea un hermoso penal y los europeos ganan 1-0.
Parte pateando Países Bajos
Los dos sorteos de los penales son ganados por Países Bajos, que parten la tanda de penales.
¡Se terminó!
Hay tanda de penales en Monterrey. Emocionante.
116': Ambos equipos juegan al empate
Pareciera que ambas selecciones confían en sus porteros para la tanda de penales. Se asoma un duelo de grandes guardametas: Bono vs Verbruggen.
Empieza el segundo tiempo de la prórroga
Países Bajos y Marruecos empatan y tienen quince minutos para destrabar un partido que huele a penales.
Final del primer tiempo de prórroga
Sigue el empate en Monterrey.
96': Lo que se perdió Marruecos
Verbruggen hace la tapada del Mundial. Al más puro estilo Dibu Martínez.
¡Empieza el primer tiempo de prórroga!
Ya vuelve a rodar la pelotita en Monterrey.
Fin del partido
¡Habrá prórroga en Monterrey! Países Bajos y Marruecos empatan 1-1 y lo mandan a otros treinta minutos de emoción.
Los goles de este partido hasta acá
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90+1': GOOOOOL de Marruecos
Centro al área que cabecea Issa y el central marroquí pone el empate en Monterrey. ¡Partidazo!
Hermoso momento para Gakpo
El jugador del Liverpool celebra al borde de las lágrimas. Hace pocos días, su novia perdió al bebé que esperaban para octubre y la noticia lo golpeó fuertemente.
72': GOOOOL de Países Bajos
Gakpo anota cayéndose y pone arriba a Países Bajos. Lo ganan los europeos en Monterrey.
Vuelve a rodar la pelotita
Vuelve el juego en Monterrey. Empatan sin goles Países Bajos y Marruecos.
Pausa de hidratación
La pausa que... adivinen. Sí, que nadie pidió.
64': Lo que hizo Mazraoui
El defensa de Marruecos la saco con la cabeza desde el suelo, para que Summerville no se quedara con el balón.
62': Casi olímpico
Hakimi le pega desde el tiro de esquina y el balón casi se mete en la valla de Países Bajos.
56': Otra de Hakimi
El jugador del PSG pisa el área neerlandesa, nuevamente, pero esta vez su tiro es interceptado por Van de Ven.
52': Travesaño de marruecos
Hakimi pisa el área de Países Bajos y remata. El balón pega en el travesaño y se va afuera.
48': cabezazo en al área marroquí
Van den Ven cabecea en el área de Marruecos, pero sale débil y a las manos de Bono.
¡Empezó el segundo tiempo!
Ya se juega el segundo tiempo en Monterrey. Empatan sin goles Países Bajos y Marruecos.
¡Fin del primer tiempo!
Empatan sin goles en Monterrey.
45+5': ¡Lo que se perdió Marruecos!
Pegada de Hakimi en un tiro libre y el balón se pasea cerca del arco, sin que Saibari pueda interferir en la trayectoria.
45+4': Tiro por arriba de Marruecos
Ounahi prueba desde fuera del arco, pero el balón se va muy elevado.
44': Tiro desde fuera del área de Países Bajos
Van de Ven prueba de distancia, pero Bono la manda al córner con una mano bien puesta.
38': Fea herida de jugador de Países Bajos
Van Hecke sufre una fea herida.
Vuelve a correr la pelotita en Monterrey
Se reanuda el juego en Monterrey. Cero a cero Países Bajos y Marruecos.
Pausa de hidratación
La pausa que nadie pidió. Y en el mejor momento de Marruecos.
21': Tiro de Hakimi
El jugador del PSG lanza un bombazo, pero es rechazado por el portero de Países Bajos.
20': Cerca Marruecos
Aynaoui remata de cabeza a quemarropas, pero el portero de Países Bajos está atento.
16': llegada profunda neerlandesa
Summerville llega hasta el punto penal con una marca encima, se prepara para disparar y... estaba fuera de juego.
5': Primeros minutos de superioridad naranja
Países Bajos no llega a rematar con peligro, pero tiene a Marruecos acorralado en su propio lado de la cancha.
¡Empezó el partido!
Ya juegan Países Bajos y Marruecos en Monterrey.
Chile está en la casa
Así se paran en la cancha ambas selecciones
Hermosa panorámica en Monterrey
¡Equipos a la cancha!
Países Bajos y Marruecos salen del túnel en dirección a la cancha de Monterrey.
Hay ambiente en Monterrey
¿Se repite la historia?
En todos los partidos, de los últimos 40 años, entre Países Bajos y Marruecos, se ha terminado por el mismo marcador. Al 2-1 del Mundial de 1994 hay que sumar un amistoso en 1999, a favor de Marruecos y otro para los neerlandeses en 2017. En este Mundial 2026, ¿será el mismo 2-1?
Los 11 elegidos en Países Bajos
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Los XI de Marruecos
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Cruce con antecedente
En Estados Unidos 1994, Países Bajos y Marruecos se enfrentaron en la fase de grupos. El duelo terminó 2-1 para los europeos.
Partidazo
Marruecos y Países Bajos llegan invictos a este encuentro por los 16avos de final del Mundial 2026.
Mientras los europeos empataron con Japón y vencieron a Suecia y Túnez, los magrebíes igualaron ante Brasil y le ganaron Escocia y Haití, en el Grupo C.
Bienvenid@s al minuto a minuto de Países Bajos vs Marruecos
Países Bajos enfrenta a Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026. Podrás seguir todo el minuto a minuto de este partido, incluyendo la previa, con nosotros, en RedGol.