La celebración por el histórico triunfo ante Ecuador terminó con un trágico saldo, luego de que tres personas fallecieran durante los festejos en Ciudad de México.

México consiguió una histórica clasificación a los octavos de final del Mundial y miles de hinchas salieron a las calles para celebrar el logro. Sin embargo, lo que parecía ser una jornada de festejos terminó en tragedia tras confirmarse la muerte de tres personas durante las celebraciones.

Durante la madrugada de este 1 de julio, luego del triunfo de México por 2-0 ante Ecuador, la fanaticada mexicana se reunió de manera multitudinaria en distintos puntos de la ciudad.

Fue en el Paseo de la Reforma donde ocurrió el trágico hecho que dejó a dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años fallecidos.

Tragedia enluta a México

Según informó el Gobierno de la Ciudad de México, las víctimas fueron encontradas inconscientes en la vía pública. La Secretaría de Salud capitalina señaló que dos de ellas, un hombre y una mujer de 19 años, recibieron maniobras de reanimación cardiopulmonar y posteriormente fueron trasladadas a un hospital, donde finalmente murieron.

Una hora más tarde se confirmó el tercer fallecimiento. Tras las primeras diligencias, las autoridades determinaron que la causa de muerte de las tres personas fue asfixia.

MEXICO CITY, MEXICO – JUNE 30: Fans watch the game near the Palace of Fine Arts during the Mexico v Ecuador match on June 30, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Quintanar/Getty Images)

Luego de confirmarse los decesos, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar cómo ocurrió la asfixia de las víctimas durante la celebración.

Miles de mexicanos salieron a celebrar el triunfo contra Ecuador/Getty Images)

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a través de las redes. “Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma”.

El incidente ocurrió tras las celebraciones/Getty Images)

“Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida”, señaló en X.