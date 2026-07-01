El atacante del Manchester City sabe que el duelo ante el Scratch es de una dificultad enorme y lo graficó con dos palabras, muy fiel a su estilo tan escueto como sincero.

Erling Haaland sabía perfectamente que el alargue hubiese sido un duro golpe para Noruega si quería llegar en buenas condiciones para enfrentar a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. Aunque el cuadro nórdico estuvo a punto de llegar a esa media hora extra.

Pero el temible goleador del Manchester City lo evitó con un tanto propio de su calidad: incluso con una definición imperfecta, Haaland logró mandar la pelota dentro del arco. Fue el 2-1 con que los noruegos vencieron a Costa de Marfil en la ronda de 32 mejores equipos del certamen.

“Estaba agorado, pensaba que no tenía ganas de jugar un alargue. Son octavos de final y eso nunca es fácil”, resumió el ariete de 25 años en una entrevista flash con la transmisión oficial. De inmediato, el exdelantero del RB Salzburg y el Borussia Dortmund puso el foco en el Scratch.

Así celebró Haaland el gol ante Costa de Marfil. (Lars Baron/Getty Images)

Pero también en los antecedentes sorpresivos que ha ofrecido este torneo. “Selecciones muy grandes y fuertes quedaron eliminadas, clasificar no es sencillo. Pero logramos inclinar el partido a nuestro favor”, aseguró Haaland. Seguramente, con el vivo recuerdo de la hazaña que Paraguay firmó ante Alemania mediante lanzamientos penales.

Quizá también con la derrota de Países Bajos frente a Marruecos en un partido que también se definió en una tanda desde los 12 pasos. “No es fácil ganar estos partidos, pero lo conseguimos”, apuntó el ariete que mide un metro 95 centímetros y nació en Inglaterra cuando su padre Alf-Inge, mundialista en Estados Unidos 94, jugaba en el Leeds United.

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Mundial 2026: Haaland asume que Noruega tiene una misión casi imposible ante Brasil

Noruega ganó su paso a la ronda de 16 mejores equipos en el Mundial 2026 tras superar a los marfileños, mientras que Brasil hizo lo propio luego de vencer a Japón en un partido que resultó muy complicado para los pupilos de Carlo Ancelotti.

El tanto de Erling Haaland para vencer a Costa de Marfil. (Lars Baron/Getty Images).

Y que, de hecho, se definió a poco del pitazo final gracias a un gol de Gabriel Martinelli, futbolista del Arsenal inglés, quien le dio gran parte del mérito de su conquista a Carletto. “Es una locura, vamos a jugar contra Brasil en los octavos de final de un Mundial”, apuntó Haaland.

Vale decir que los escandinavos se midieron a Brasil en la fase de grupos del Mundial de Francia 98, el último certamen de este tipo al que habían acudido. “Sólo queda disfrutar de este viaje extraordinario. Tenemos muy pocas chances”, sentenció el temible goleador, muy fiel a su estilo, quizá demasiado sincero ante los micrófonos.

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¿Cuándo juega Noruega vs Brasil en los octavos de final?

Noruega se medirá a Brasil en la ronda de 16 mejores equipos del Mundial 2026. El partido está pactado para el domingo 5 de julio a contar de las 16 horas, según horario de Chile continental. Y se jugará en el Metlife Stadium de Nueva York.