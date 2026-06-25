Carlo Ancelotti cantó el himno de Brasil como uno más en el Mundial 2026. Más tarde, le preguntaron sobre el tema y esto dijo.

Brasil vivió una jornada especial en el Mundial 2026. El equipo que dirige Carlo Ancelotti superó a Escocia y clasificó como puntero a los 16avos de final, desatando la ilusión para lo que viene en la Copa del Mundo.

La jornada tuvo varios momentos destacados, como el emotivo regreso de Neymar a la selección brasileña. El delantero superó la lesión sufrida apenas unos días antes de la competencia e ingresó a los 76′.

Además, fue muy comentada la imagen de Carlo Ancelotti cantando el himno de Brasil como uno más en la previa del encuentro. El momento rápidamente se viralizó por redes sociales.

Tweet placeholder

“Soy, con honor, parte de este país”: Carlo Ancelotti cantó el himno de Brasil en el Mundial 2026

Más tarde, el técnico de Brasil explicó su gesto. “Yo conozco dos himnos, uno el italiano y ahora estoy aprendiendo el himno de Brasil, que es difícil, pero leía las palabras. En este periodo soy, con honor, parte de este país, entonces me gustó cantar el himno“, respondió.

Sobre el triunfo, declaró que “ahora estamos jugando como un equipo, ese era el objetivo. No somos perfectos, todavía tenemos cosas que mejorar. Podemos ser un poco más rápidos cuando tenemos el control del partido. Pero estoy muy contento porque el equipo ha mejorado mucho“.

“Pido mucha calma. Hemos terminado primeros de grupo, pero ahora empieza otra competición. Tenemos confianza, el equipo está creciendo, pero debemos seguir mejorando si queremos llegar lejos”, sumó.