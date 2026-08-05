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Copa Chile

En vivo: Unión San Felipe y Universidad de Chile se miden por la Copa Chile

El cuadro laico sale a sellar su clasificación a la siguiente ronda del certamen nacional ante el elenco de la Primera B.

Por Carlos Silva Rojas

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Nicolás Fernández abrió la cuenta en la U ante San Felipe.
© PhotosportNicolás Fernández abrió la cuenta en la U ante San Felipe.

La Copa Chile vuelve a escena y lo hace con un grande en cancha, porque Universidad de Chile visita a Unión San Felipe en La Calera.

Los azules lideran el Grupo D con 10 puntos, y una debacle los haría quedar eliminados del certamen: los sanfelipeños tienen que golear por 6-0 para avanzar.

El entrenador de la U, Fernando Gago, pondrá un equipo alternativo ante la tienda de Primera B, dándole así rodaje a los futbolistas que no han podido tener continuidad en el cuadro estudiantil.

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En vivo: Unión San Felipe vs Universidad de Chile por la Copa Chile

45+2' TERMINA EL PRIMER TIEMPO

Rodrigo Carvajal hace sonar su silbato. Termina el primer tiempo entre Unión San Felipe y Universidad de Chile.

41' LA TABLA

Así marcha la tabla del Grupo D en la Copa Chile.

37' ASÍ FUE EL GOL AZUL

El gol de Nicolás Fernández para abrir la cuenta con la camiseta de la U.

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34' PARTIDO CHATO

No es bueno el partido en La Calera. La U aguanta la ventaja y San Felipe no tiene armas para complicar al cuadro laico.

28' CAMBIO

En la U sale Israel Poblete e ingresa el juvenil Diego Cofré.

24' FESTEJO AZUL

La celebración de los jugadores de la U tras la apertura de la cuenta.

Andres Pina/Photosport

Andres Pina/Photosport

16' AMARILLA

Nicolás Ramírez, capitán de la U, es amonestado por una infracción contra Nicolás Brun.

12' FALTA OFENSIVA

Lucas Assadi quería meterse al área, pero golpea a un jugador local y el árbitro Rodrigo Carvajal pita la falta.

9' GOOOL DE LA U

La U abre la cuenta ante Unión San Felipe, gracias a una buena definición de Nicolás Fernández.

5' DOMINIO AZUL

La U controla la pelota en el arranque del partido y busca el primer gol del compromiso.

1' EMPIEZA EL PARTIDO

Arranca. Ya se juega el partido entre San Felipe y la U por el Grupo D de la Copa Chile.

SE VIENE

Los jugadores de Unión San Felipe y Universidad de Chile ya están en el terreno de juego calerano.

APOYA EL ÚLTIMO FICHAJE

El volante argentino Tobías Reinhart, último fichaje de la U, llegó a apoyar a sus nuevos compañeros.

VAN POR LA CLASIFICACIÓN

Un empate le sirve a la U para meterse en la siguiente ronda, incluso, perdiendo por hasta 5 goles pasa de ronda.

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LLEGA LA PRESIDENTA

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, llega al estadio Nicolás Chahuán a apoyar a su equipo.

ASÍ FUE LA LLEGADA DE LA U

El arribo del plantel azul al estadio calerano.

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ALINEACIÓN DEL LOCAL

La formación titular de Unión San Felipe vs Universidad de Chile.

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LA TABLA

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo D.

FORMACIÓN DE LA U

Fernando Gago confirma el once de la U para medirse con los sanfelipeños.

GAGO DA DESCANSOS

En la U ni viajaron a La Calera los jugadores Charles Aránguiz, Fabián Hormazábal y Eduardo Vargas. Además, está suspendido Marcelo Morales.

Otra gran novedad es el regreso de Marcelo Díaz.

LLEGA MAYO

El cuestionado director deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, llega al estadio para seguir a la U.

EQUIPO ALTERNATIVO

El entrenador de la U, Fernando Gago, tiene en mente poner un equipo alternativo en la cancha de La Calera.

¡BUENAS TARDES!

Hola amigos de RedGol, empezamos con los relatos del partido entre Unión San Felipe y Universidad de Chile por la Copa Chile.

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