La Copa Chile vuelve a escena y lo hace con un grande en cancha, porque Universidad de Chile visita a Unión San Felipe en La Calera.
Los azules lideran el Grupo D con 10 puntos, y una debacle los haría quedar eliminados del certamen: los sanfelipeños tienen que golear por 6-0 para avanzar.
El entrenador de la U, Fernando Gago, pondrá un equipo alternativo ante la tienda de Primera B, dándole así rodaje a los futbolistas que no han podido tener continuidad en el cuadro estudiantil.
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