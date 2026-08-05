El cuadro laico sale a sellar su clasificación a la siguiente ronda del certamen nacional ante el elenco de la Primera B.

La Copa Chile vuelve a escena y lo hace con un grande en cancha, porque Universidad de Chile visita a Unión San Felipe en La Calera.

Los azules lideran el Grupo D con 10 puntos, y una debacle los haría quedar eliminados del certamen: los sanfelipeños tienen que golear por 6-0 para avanzar.

El entrenador de la U, Fernando Gago, pondrá un equipo alternativo ante la tienda de Primera B, dándole así rodaje a los futbolistas que no han podido tener continuidad en el cuadro estudiantil.

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En vivo: Unión San Felipe vs Universidad de Chile por la Copa Chile