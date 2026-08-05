La fase de grupos de la Copa Chile 2026 llega a su fin y Universidad de Chile junto a su main sponsor Jugabet, buscará asegurar su paso a octavos de final frente a Unión San Felipe.
Los azules necesitan al menos un empate para avanzar y quedarse con el liderato del Grupo D. En tanto, el conjunto aconcagüino está obligado a ganar y esperar un tropiezo de Unión La Calera para seguir con vida en el torneo.
En Jugabet un triunfo de los azules paga 1.54 gracias a la mega cuota. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 15.400. El empate paga 4.41 y la victoria del Uní Uní 6.05.
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U. de Chile vs. Unión San Felipe: Hora y canal
Universidad de Chile vs. Unión San Felipe juegan este miércoles 5 de agosto, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, por la fecha 6 de la Copa Chile.
El partido entre Azules y Albirrojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 36 (HD)
Tabla de posiciones Grupo D – Copa Chile 2026
Grupo D
|#
|Club
|Racha
|PJ
|V
|E
|D
|G
|GC
|DG
|PT
|1
|Universidad de Chile
|V E V D V
|5
|3
|1
|1
|12
|7
|5
|10
|2
|Unión La Calera
|D E V V E
|5
|2
|2
|1
|9
|6
|3
|8
|3
|Unión San Felipe
|V D V D E
|5
|2
|1
|2
|6
|7
|-1
|7
|4
|Santiago Wanderers
|D V D D D
|5
|1
|0
|4
|7
|14
|-7
|3