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Copa Chile

U. de Chile vs. Unión San Felipe: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Chile

La U recibe a Unión San Felipe con la misión de sellar su clasificación, mientras los Albirrojos se juegan su última opción de avanzar.

Por Franccesca Arnechino

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La U visitará a San Felipe en La Calera.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLa U visitará a San Felipe en La Calera.

La fase de grupos de la Copa Chile 2026 llega a su fin y Universidad de Chile junto a su main sponsor Jugabet, buscará asegurar su paso a octavos de final frente a Unión San Felipe.

Los azules necesitan al menos un empate para avanzar y quedarse con el liderato del Grupo D. En tanto, el conjunto aconcagüino está obligado a ganar y esperar un tropiezo de Unión La Calera para seguir con vida en el torneo.

En Jugabet un triunfo de los azules paga 1.54 gracias a la mega cuota. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 15.400. El empate paga 4.41 y la victoria del Uní Uní 6.05.

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U. de Chile vs. Unión San Felipe: Hora y canal

Universidad de Chile vs. Unión San Felipe juegan este miércoles 5 de agosto, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, por la fecha 6 de la Copa Chile.

El partido entre Azules y Albirrojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)

Tabla de posiciones Grupo D – Copa Chile 2026

Grupo D

# Club Racha PJ V E D G GC DG PT
1 Universidad de Chile V E V D V 5 3 1 1 12 7 5 10
2 Unión La Calera D E V V E 5 2 2 1 9 6 3 8
3 Unión San Felipe V D V D E 5 2 1 2 6 7 -1 7
4 Santiago Wanderers D V D D D 5 1 0 4 7 14 -7 3
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