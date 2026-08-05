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Universidad de Chile

Proyectan condena para Michael Clark en el caso Sartor: “Hasta 40 años de cárcel”

Los abogados querellantes hablan de una extrema sentencia para el ex presidente de U de Chile por los delitos que se le imputan.

Por Cristián Fajardo C.

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Michael Clark vive momentos decisivos en la formalización.
© JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILEMichael Clark vive momentos decisivos en la formalización.

Una nueva jornada se vive en la formalización del caso Sartor, donde una de las aristas también apunta a la compra de Azul Azul y su ex presidente Michael Clark que está en la mira de la justicia.

En ese sentido, fue radio Cooperativa quienes profundizaron en sentencias que podría recibir el ex mandamás de Universidad de Chile, luego de que el Ministerio Público solicitó la medida de prisión preventiva.

“Los abogados que representan a la parte querellante en el Caso Sartor, Héctor Baranda y Hernán Cueto, estimaron una pena de entre 21 y 40 años de cárcel para Michael Clark, expresidente de Azul Azul, sociedad que rige los destinos de Universidad de Chile”, explican.

Michael Clark en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago por la audiencia de formalización por el caso Sartor. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Michael Clark en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago por la audiencia de formalización por el caso Sartor. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

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Lo que arriesga Michael Clark en el caso Sartor

Michael Clark espera sus medidas cautelares en la formalización, mientras se van haciendo análisis de lo que le espera, más allá que todavía falta que su defensa enfrente a la justicia.

Fue en el citado medio donde explicaron que el ex presidente de la U es acusado por “omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), fraude, entrega de información falsa, administración desleal, contrato simulado y lavado de activos“.

Una situación que, se espera, tenga un punto final en la formalización la próxima semana, para comenzar el tiempo de investigación, que serán meses, hasta conocer una sentencia definitiva.

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