El nombre de Jairo Concha asoma en el puerto pirata para reforzar al campeón del fútbol chileno.

Vozinha llegó a Colo Colo y activó el mercado de fichajes. Pero las contrataciones no solo se mueven en el Cacique. Ahora el próximo gran fichaje de la Liga de Primera apuntan a Coquimbo Unido.

El cuadro aurinegro quiere reforzarse para la Copa Libertadores y liberó un cupo de extranjero con la salida de Dylan Glaby a Palestino.

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Ante esto, se indica desde Perú que el gran apuntado por el campeón del fútbol chileno es Jairo Concha. El volante milita en Universitario y es pieza clave en la selección del Rimac.

A tal punto que Ricardo Gareca fue uno de los que más confío en su estadía al mando de la escuadra peruana. Por lo mismo, cada vez recalca que fue el hombre que elevó el nivel de Perú. Si hasta lo motivó al compararlo con Toni Kross.

“El profe Gareca cambió todo, yo lo he vivido. Te ponía tus estadísticas y te comparaba, por ejemplo en mi posición con Toni Kross, entonces me decía, Toni corre esto, asiste esto, tiene estos pases y te compara con tus estadísticas en los partidos y te hacía sentir en lo alto”, recalcó en jugador nacido en Chorrillos.

El nuevo refuerzo de Coquimbo Unido: ¿Llega a la Copa Libertadores?

El tema es que el cuadro aurinegro busca avanzar con la contratación de Jairo Concha a contrarreloj. El mercado de fichajes cierra el próximo 13 de agosto y para Coquimbo Unido se avecina la Copa Libertadores ante Platense.

El tema es que desde Universitario no quieren soltarlo tan fácil y esperan una oferta convincente por el jugador. Mientras tanto, el jugador ahora se concentra en lo que será el próximo partido de Universitario ante Sporting Lisboa este viernes 7 de agosto.

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Por su parte Coquimbo este miércoles juega ante San Marcos de Arica por la Copa Chile. Luego el 8 de agosto tiene el clásico frente a La Serena. Tras ello, viene la llave por octavos de final de Copa Libertadores contra Platense. El delo de ida está fijado para el 12 de agosto en el Estadio Vicente López. La revancha será el 19/8 en el Francisco Sánchez Rumoroso.