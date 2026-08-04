El Piojo Herrera tiene seria preocupación por el estado del histórico golero colombiano mientras espera por poder contar con el ex "7" de O'Higgins, quien le dijo adiós a Rancagua tras la llave vs Boca Juniors.

El entrenador de Atlante ha sido muy sincero en este mercado de fichajes y, tal como fue él quien dio claras pistas del fichaje de Martín Sarrafiore, también transparentó las complicaciones físicas del portero colombiano David Ospina. El talentoso volante ofensivo dejó O’Higgins tras la llave vs Boca Juniors.

Y pronto se pondrá a las órdenes del Piojo Herrera en los Potros para este desafío en la Liga MX. Mientras eso ocurre, el avezado estratego que dirigió a la selección de México manifestó su total preocupación por el legendario golero cafetalero que recién se sumó como incorporación.

Pero podría salir del club sin siquiera debutar. “David tiene una situación de un brazo que ha puesto en duda si realmente será jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas y una actitud súper positiva, un tipo que vino a entrenar y se presentó”, introdujo Miguel Herrera en la previa del duelo ante Vancouver Whitecaps por la Leagues Cup.

Muy pronto, Martín Sarrafiore será jugador del Atlante. (Jorge Loyola/Photosport).

“En este trabajo volvió a resentirse del codo, donde tiene una operación hace mucho tiempo. Le ha pasado factura al final de estos días y antes del Mundial”, aseguró el estratego. Se refería a esa grave fractura que Ospina sufrió cuando atajaba en Al-Shabab de Arabia Saudita en 2023.

David Ospina tras sufrir esa lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y hasta hoy, tres años después, lo tiene muy complicado.

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DT de Atlante aguarda por tener a Sarrafiore y pone en duda el futuro de Ospina

Mientras el Atlante amarró la compra de Martín Sarrafiore por el 50 por ciento de su pase y le hará un contrato de tres años, el futuro de David Ospina en la institución es una incógnita total. “Decidió parar para ver qué va a pasar”, aseguró Miguel Herrera.

“Fue a que lo revise el doctor que lo operó. Si David queda bien y el doctor le da el OK, se encontrará con que Óscar (Jiménez) está levantando muy fuerte la mano, quiere ser titular y guarde los tres palos del Atlante. Pero si viene David, un portero con la trayectoria que tiene, respetaré su lugar”, anticipó el Piojo.

Miguel Herrera, el DT del Atlante. (Manuel Velasquez/Getty Images).

Eso sí, le dio su respaldo a Jiménez. “Hoy en día Óscar es el titular, estamos esperando si va a continuar con su carrera, eso no me corresponde a mí. Si está al 100 y quiere seguir con este proyecto para el cierre de su ciclo de su futbolista, bienvenido. Si no, tenemos un gran arquero”, sentenció Herrera, muy preocupado por David Ospina, el jugador con más partidos internacionales en la selección de Colombia: 130.