Hulk parece tener los días contados en el Romántico Viajero, que pronto fichará al colombiano Jordan García para pelear el puesto con Castellón. En ese contexto, le surgió una posibilidad importante en la división de plata.

El futuro de Cristopher Toselli en la U de Chile parece estar sentenciado, pero en el país sólo podría jugar en la Primera B o alguna división más baja. Esto porque ya fue citado durante la segunda rueda de la Liga de Primera 2026 y eso le impide pasar a otro equipo de la máxima categoría.

Por esa razón, quedó en nada su posible traspaso por Deportes Limache, que cuenta con Matías Bórquez y Claudio González como sus dos goleros. En ese contexto, Toselli no ha tenido participación en ningún partido del Romántico Viajero.

Sólo fue reserva de Gabriel Castellón. Y con la llegada del meta colombiano Jordan García, las opciones de Hulk terminan por esfumarse. Pero hubo un aspecto reglamentario que le impidió reforzar al Tomate Mecánico. “Al ser suplente queda como ‘participante de la segunda rueda”, informó el periodista Rodrigo Contreras.

Cristopher Toselli en acción durante el Superclásico de 2025 en el Monumenta que los albos ganaron con gol de Vicente Pizarro. (Andres Pina/Photosport).

Eso sí, la pretensión del experimentado arquero de 38 años es seguir en competencia. Y como la baraja de alternativas disponibles se acortó demasiado, tendría que bajar un escalón para cumplir ese deseo. Tal parece que así ocurrirá más pronto que tarde.

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Cristopher Toselli alista las maletas para dejar U de Chile rumbo a la Primera B

Cristopher Toselli llegó a la U de Chile en 2022 y todo indica que mediados de 2026 será el límite de su estadía en el Centro Deportivo Azul para emigrar a la Primera B. “Tiene una opción concreta en Magallanes”, reportó el citado comunicador de Cooperativa Deportes.

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Por lo pronto, el cuadro Carabelero cuenta con Joaquín Muñoz y Martín Riffo como porteros, pues Matías Olguín fichó en Cobresal para suplir la salida del ecuatoriano Jorge Pinos. De hecho, tuvo su estreno como titular en la paliza de los Mineros ante Unión La Calera.

Eso sí, hace menos de una semana, Primera B Chile aseguró que el golero Juan Pablo Zozaya se sumará a las órdenes de Miguel Ponce. El oriundo de Necochea fue campeón trasandino dos veces con la camiseta de Estudiantes de La Plata, aunque fue mayoritariamente suplente. Sólo jugó dos partidos en los Pincharratas y actualmente milita en Almagro de la Primera Nacional.

Cristopher Toselli suma 26 partidos en Universidad de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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