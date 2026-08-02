Andrés Marocco, experimentado comunicador colombiano, analizó en extenso a su compatriota de 21 años que pronto llegará al Centro Deportivo Azul para pelear el puesto con Castellón.

Después de que la U de Chile negoció con el Club León por un refuerzo que tuvo un paso brevísimo por el país, la directiva del cuadro azul amarró el préstamo de Jordan García, un prometedor portero colombiano de 21 años que se sumará al plantel dirigido por Fernando Gago.

A priori, llega para hacerle más competencia a Gabriel Castellón, titular indiscutido para el cuerpo técnico liderado por Gago. Según la información de Soy Fiera, el cafetalero García arribará al Centro Deportivo Azul por los próximos seis meses.

Pero “con una cláusula exclusiva para prolongar el vínculo por un año, según los objetivos cumplidos”. En ese contexto, RedGol levantó el teléfono y llamó a Andrés Marocco, un conocido periodista que trabaja en ESPN. Evidentemente le consultamos por el meta oriundo de El Retén.

Jordan García le significó al León de México una inversión de casi 810 mil dólares, según Transfermarkt. (Azael Rodriguez/Getty Images).

“Tiene buena proyección, jugó en la selección de Colombia juvenil. Es de la cantera de Fortaleza, de los nuevos equipos del fútbol colombiano. El tercer o cuarto equipo de Bogotá”, introdujo Marocco, un conocedor del fútbol en su país natal.

Y contó más detalles del proceso juvenil de García. “Ese equipo tiene una idea de formación muy interesante, incluso con escuela, colegio e incluso un proyecto de educación superior. Jordan tapó ahí e hizo una buena parte de su proceso formativo”, aseguró Andrés Marocco.

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Andrés Marocco le cuenta a la U de Chile las cualidades de Jordan García

Los hinchas de la U de Chile pueden esperar estas condiciones de Jordan García en la custodia del pórtico. “Es un arquero con muy buenas características: rápido, ágil, sabe jugar con los pies”, aseguró Andrés Marocco, un experimentado comunicador cafetalero.

“Un arquero moderno. No muy alto. Si están apostando a futuro, lo están haciendo bien”, agregó Marocco. Según la ficha del portero García en Transfermarkt, su estatura es de un metro y 86 centímetros. Disputó tres partidos oficiales en el Club León.

Jordan García en acción por el Club León de México: será cedido al Romántico Viajero. (Francisco Vega/Getty Images).

El citado comunicador añadió más antecedentes sobre las condiciones de la llegada de Jordan García al Centro Deportivo Azul. “Si le funciona y lo puede comprar, se puede hacer un buen arquero. Además los porteros colombianos vienen destacando hace varios años y él tiene muy buena proyección”, sentenció Marocco.