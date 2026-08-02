El defensor uruguayo de 22 años dejó clarísimo que la muy breve etapa en el Romántico Viajero es parte del pasado. Lo hizo a través de sus redes sociales en plena rutina de ejercicio.

La U de Chile se pasó la pelota entre varios personeros con diversos cargos en el club por la situación de Valentín Gauthier. El defensor uruguayo llegó a Santiago para cerrar su incorporación a préstamo desde el Club León de México, pero no superó los exámenes médicos.

A pesar de que se mantuvo en la capital chilena durante algunos días, finalmente el espigado zaguero central charrúa de 22 años se fue del país sin poner la firma que lo ratificaba como refuerzo del Romántico Viajero, que de todas formas negoció nuevamente con la Fiera.

Eso sí, fue por el arquero Jordan García, a quien le tienen mucha fe por el potencial que mostró cuando jugaba en el Fortaleza FC de Colombia. Pues bien, mientras se cierra la llegada del meta cafetalero y del centrocampista argentino Tobías Reinhart al Centro Deportivo Azul, Gauthier sigue adelante con su vida.

Valentín Gauthier en acción ante el Pachuca con la camiseta del León. (Leopoldo Smith/Getty Images).

Y en plena preparación física subió una historia a su Instagram que perfectamente se puede interpretar como un palito al Bulla. El exfutbolista del Juventud Las Piedras de su país colgó una imagen donde se le veía haciendo ejercicio en una bicicleta estática. Eso sí, la acompañó con un mensaje.

ver también El video que advertía una lesión de Gauthier antes de venir como refuerzo a U de Chile

El recado de Gauthier por su… ¿frustrado fichaje en la U de Chile?

No quedó claro que el destinatario del breve texto que incluyó Valentín Gauthier haya sido la U de Chile, pero todo indica que sí. Fueron tres palabras que retumbaron con elocuencia en la oficina del gerente deportivo Manuel Mayo, principal promotor de la llegada del oriundo de Salto.

Captura Instagram.

“Si sucede, conviene”, escribió Gauthier en la citada red social, donde dejó claro que ya dio vuelta la página de los azules y su estadía más que exprés en suelo chileno. Aunque debe encontrar un nuevo destino para seguir su carrera. Es un hecho que no tiene espacio en el Club León. Al menos no en el segundo semestre de 2026.

En tanto, el Bulla sigue sin fichar un defensor central y Gago todavía espera por Matías Zaldivia luego de más de tres meses de ausencia del experimentado patrón que tiene el Romántico Viajero en la zaga, donde además suena un nombre en Europa: el venezolano Bianneider Tamayo es mirado con atención en el Almería de España.