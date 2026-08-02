Este talento argentino de 27 años firmó su primer gol en el fútbol chileno ante el actual campeón y con una calidad que varios sugirieron que está para pelear por el mejor gol de 2026 a nivel mundial. Pero fue humilde con eso.

Coquimbo Unido usó el pelo rosa del Mono Sánchez como una burla para la dilatada contratación de Vozinha en Colo Colo, pero esa semana terminó con el experimentado arquero del actual campeón como víctima de un golazo que más de alguno imaginó como candidato al premio Puskás.

Se jugaba el minuto 16 cuando el enganche argentino Marcelo Eggel percibió que el avezado golero estaba demasiado adelantado. Y no dudó en intentar sorprenderlo. Con un zurdazo en pleno círculo central, el exjugador de Deportivo Maipú puso su carta de presentación en el fútbol chileno.

A pesar de que fue su segundo encuentro en la Liga de Primera 2026 y también había jugado uno en la Copa Chile, Eggel se mostró ante todos los fanáticos de Palestino en el 2-1 que los árabes firmaron ante los Piratas en el estadio Municipal de La Cisterna.

Diego Sánchez se lamenta del golazo que recibió por parte de Eggel. (Diego Martin/Photosport).

La respuesta de Sánchez fue algo débil, pero de todas maneras el “17” del cuadro tetracolor se llevó todos los flashes. “Soy de pegarle así de vez en cuando”, afirmó a RedGol el jugador de 27 años sobre una suerte de costumbre que tiene dentro de su repertorio futbolístico.

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“Vi que Enzo (Roco) le pegó una, había entrado y no valía. Gracias a dios entró la pelota y ganamos el partido, que es lo importante”, añadió Eggel en esta charla que tuvo con nosotros en el recinto cisternino. Eso sí, no quiso darse tanto mérito como para luchar por el premio al mejor gol del año.

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Marcelo Eggel derrocha humildad tras su golazo al Mono Sánchez que candidatean al Puskás

Marcelo Eggel sabe que la competencia siempre es ardua para ganar el premio Puskás, pero también que le anotó un golazo espectacular al Mono Sánchez en la victoria del Tino sobre los aurinegros. “Después vota cada uno”, afirmó el trasandino.

Así celebró Marcelo Eggel su primer gol en el Tino. (Foto: CD Palestino SADP).

“Hay un montón de goles lindos. Que lo elogien así estás bueno, pero vamos a ver qué pasa”, apuntó Eggel en esta conversación con RedGol. Uno de sus compañeros valoró la gran conquista del futbolista que también pasó por el Orense SC de Ecuador.

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Se trata de Joe Abrigo, otro talentoso de exquisita técnica que tiene el elenco adiestrado por Guillermo Farré. “Creo que en el fútbol chileno también se hacen lindos goles para que también miren para acá”, dijo el enganche surgido en las inferiores de Magallanes.

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