Eggel fue una de las figuras del triunfo de Palestino sobre Coquimbo Unido y sorprendió con un espectacular remate más allá de la mitad de cancha.

Palestino sacó cuentas alegres tras imponerse ante Coquimbo Unido en La Cisterna, resultado que le permitió instalarse momentáneamente entre los sublíderes de la Liga de Primera.

El duelo también estuvo marcado por la gran actuación de Marcelo Eggel, único refuerzo que Palestino ha incorporado durante el mercado de invierno. El volante argentino se robó las miradas con un remate desde más allá de la mitad de cancha para marcar el 1-0 parcial.

Eggel es el único refuerzo que Palestino ha incorporado en esta temporada

La adaptación de Marcelo Eggel al fútbol chileno

Anca reconoció que el mediocampista ha necesitado tiempo para adaptarse a las características del fútbol nacional, aunque aseguró que su evolución ya comienza a reflejarse dentro de la cancha.

“No es fácil la adaptación al fútbol chileno, no es fácil venir del fútbol argentino, que es un fútbol más estructurado, un fútbol más de bloque, a venir a un fútbol que se juega más libre, con más espacio”, explicó.

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El ayudante técnico de los Árabes también destacó la capacidad de Eggel para encontrar espacios y valoró especialmente el marcar desde larga distancia, “Tuvo un partido de bueno a muy bueno, lo pudo culminar por suerte con un golazo de media distancia, que es un sello que trae de Argentina”, afirmó.

Finalmente, Anca dejó claro que esperan que esta actuación sea el comienzo de una etapa de mayor protagonismo para el argentino: “Ojalá que este sea el piso, obviamente, y poder contar con actuaciones de este tipo de acá al fin del campeonato”.

En resumen…